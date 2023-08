DeSantis amenaza con matar narcos si gana elecciones de 2024 en EUA

Ron DeSantis, gobernador de Florida, declaró que a los traficantes "vamos a dejarlos completamente muertos en la frontera".

El precandidato republicano participó en The Gathering, un evento en Atlanta del locutor de radio Erick Erickson, donde afirmó que autorizará "el uso de la fuerza letal contra los cárteles. Si tienes a alguien que viene con fentanilo en la mochila, eso es lo último que van a poder hacer porque vamos a dejarlos completamente muertos en la frontera. Ya no aguantamos más".

Hace una semana, DeSantis indicó: "Nos reservaremos absolutamente el derecho si están invadiendo nuestro país y matando a nuestra gente", cuando un votante le preguntó si estaría dispuesto a usar drones contra los cárteles.

NBC News le pidió más tarde que aclarara y DeSantis remarcó: "Dije que usaría cualquier fuerza que necesitemos para defender el país.

"Estaríamos dispuestos a apoyarnos en su contra y nos reservamos el derecho de defender nuestro país", indicó el actual gobernador de Florida. Esos comentarios se produjeron después de una pregunta en un evento de campaña en Iowa sobre migración, DeSantis indicó este viernes que "declararemos una emergencia nacional; enviaré militares, construiremos un muro, activaremos el programa Quédate México. Detendremos la invasión. Haremos todo eso".

Seis de sus rivales tienen programadas entrevistas en el escenario con Erickson, un influyente conservador que ha criticado al exmandatario Donald Trump, quien no participaría en el evento. Erickson señaló en su bienvenida el viernes por la mañana que "el expresidente no estará aquí" y que el evento estaba destinado a permitir discusiones que no involucren a Trump y su drama.