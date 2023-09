Desacuerdos y religión influyen en negativas para donar órganos

La religión y la falta de diálogo entre familias sobre el tema de donación de órganos son los problemas a los que se enfrenta el equipo estatal de trasplantes del 450.

Marcela Ibarra, directora del Centro Estatal de Trasplantes, dijo que la cultura de donación sigue creciendo y coincidió que ha crecido en un 300 por ciento en los últimos años.

Incluso señaló que hoy en día de cada 10 candidatos a donación de órganos, en ocho casos las familias dicen que sí a que se usen los órganos del familiar que pudiera presentar muerte cerebral.

Las familias que se niegan a la donación de órganos, no aceptan primero por la religión y otras porque entre ellas no han tocado el y tema y no logran ponerse de acuerdo como familia.

"Por eso importante las campañas de difusión permanente y es importante para que en las familias se hable sobre el tema", dijo Marcela Ibarra.

En lo que va del año, este centro estatal de trasplantes ha logrado que 16 familiares acepten la donación de órganos, obteniendo un elevado número de tejido corneales para abatir la lista de registro que tienen en el Hospital General 450.

También se han logrado cuatro donaciones multiorgánicas obteniendo ocho riñones y 36 córneas que han sido ya trasplantadas con resultados favorables.

Donación de corazón, dijo que, sí ha habido la posibilidad de hacerlo, pero no se ha logrado establecer el equipo de trasplante por diversas circunstancias y condiciones de los receptores que no han estado en buenas condiciones.