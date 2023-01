Derechos Humanos dice 'sí' a operativo

Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se han manifestado a favor del operativo contra los automóviles con vidrios polarizados siempre y cuando sean "por las razones correctas".

Esto luego de que las autoridades de Gómez Palacio y Lerdo dieran a conocer el inicio de dicho operativo con la sociabilización del mismo entre los automovilistas; la intención es que cumplan con la normatividad vigente.

Dimar Guillén, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Durango, dijo estar a favor del operativo siempre que sea "por las razones correctas; es decir, si es para verificar que no haya una afectación u obstáculo para la visibilidad de los conductores".

Además pidió a la autoridad que al desarrollar el operativo sea siempre respetando los derechos de los conductores y de forma respetuosa.

"Una recomendación y un punto de vista es que me parece bien que se vayan a hacer este tipo de operativos, pero invito a la autoridad a que siempre sea respetuosos de los derechos de las personas... siempre con un trato respetuoso".

Mientras que a la ciudadanía la invita a conocer los reglamentos, "el hecho de no se hayan aplicado tal vez en algún momento, pues no quiere decir que no lo tengamos que cumplir, y me parece correcto que las autoridades lo estén haciendo en el aspecto preventivo que eso habla de buena fe, que es invitar al ciudadano y darle a conocer este tipo de reglamentos y por qué se va a hacer, que no es con un fin de molestia", recalcó.

Así mismo recordó que en el estado de Durango se tiene una Ley de Tránsito que en su artículo 34 bis párrafo establece que se puede hacer excepciones a los polarizados entintados por varias razones, cuando ya sea de fábrica o cuando sea por razones médicas; sin embargo, la autorización debe ser de Tránsito y Vialidad correspondiente.

"En ese aspecto el reglamento de vialidad de Gómez Palacio tiene que estar acorde a esta Ley de Tránsito al ser una ley estatal, de lo que se ha dado a conocer en los medios de comunicación es que van a tratar de hacer una homologación tendríamos que ver si será en cuanto a la redacción y también en cuanto a nivel de polarizado permitido y también en cuanto será la infracción o cuál será", comentó Guillén.