Derechohabientes del IMSS pensaron que era una balacera y terminaron con chocolate caliente y cobertores

Pensaron que era una balacera y terminaron con chocolate caliente y cobertores para protegerse del frío. Evangelina Hernández, habitante de la colonia Felipe Ángeles, llegó a las 7 de la mañana de este miércoles a formarse a la fila de la farmacia de la clínica No. 16 del IMSS de Torreón para surtir su receta médica. El médico le prescribió metformina para tratar la diabetes. A su lado, estaba don Martín, otro derechohabiente que también estaba formado. Vestía una sudadera con capucha y una pantalonera y llevaba su receta médica en un fólder.

Llevaban más de hora y media formados, soportando las bajas temperaturas, cuando de pronto, fueron sorprendidos por el arribo de varias patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Especializada de Coahuila y del Grupo Reacción Laguna. Las unidades se detuvieron a las afueras de la farmacia y los uniformados descendieron con un termo de cinco galones con chocolate caliente, vasos desechables y cobertores. Anoche habían estado en la misma clínica y también repartieron alimentos. Esta mañana, también visitaron el Hospital General, ubicado a espaldas del Manto de la Virgen así como el Hospital Universitario de la UAdeC.

(ANGÉLICA SANDOVAL)

“Yo dije: ¡ay, tanta gente, a lo mejor se soltó una balacera, ahí nos vemos!, mejor me retiré, me salí de la fila, y allá en la puerta de la 71 me dice una señora: ‘vaya para que los policías le den un cobertor para que se cobije’. Y pues sí, me regresé porque hace mucho frío y yo me vine temprano por mis medicamentos, el IMSS ya debe poner orden aquí. Por mientras ya me dieron chocolate y sabe muy rico, nomás que ya no alcancé cobija”, dijo la señora Evangelina de 64 años. Como ella, varios derechohabientes que se encontraban en la fila se acercaron a los elementos y recibieron las bebidas calientes y cobijas.

Héctor Alba, director operativo de Seguridad Pública de Torre, dijo que estas acciones forman parte del “Operativo Abrigo 2023” y que se realizan en coordinación con corporaciones estatales. La intención es apoyar a las personas en condiciones de vulnerabilidad durante la temporada de frío y para ello se desplegaron alrededor de 50 elementos policiacos. Indicó que han tenido muy buena aceptación por parte de la ciudadanía y que además de este operativo, la Policía Municipal diseñó una campaña denominada “Abriga un Amigo” que busca entregar ropa abrigadora a través de diez casetas de seguridad a aquellas personas que más lo necesitan. Agregó que en cinco casetas móviles, se colocarán tendederos para que, quienes más lo necesiten, puedan tomar alguna prenda, ya sea un suéter o una chamarra.

En esta época de frío, Seguridad Pública en conjunto con la Dirección de Tránsito y Vialidad participarán con acciones de vigilancia en distintos puntos de la ciudad a fin de detectar a personas en situación de calle y realizar su traslado a los refugios temporales, siempre y cuando acepten la invitación, o en dado caso, canalizar el reporte para que se les entregue una cobija y alimento caliente.