Depresión, una enfermedad silenciosa

La depresión puede llegar a ser un padecimiento silencioso que, de no tratarse, puede ocasionar distimia y en el peor de los escenarios, hasta intentos suicidas; por esta razón, los profesionales recomiendan acudir a terapia habitualmente.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, Alejandro Rodríguez Monreal, psicoterapeuta e integrante del grupo Beliving, detalló que a este tipo de depresión se le conoce popularmente como “depresión funcional”, y entre los especialistas como depresión subclínica.

De acuerdo con el especialista, este primer término se hizo más conocido luego de que la actriz y conductora Daniela Luján, en entrevista, diera a conocer que enfrenta dicho padecimiento.

“Se le llama así porque los síntomas no son evidentes a la primer exploración, incluso puede pasar desapercibida porque la persona sigue llevando a cabo su vida normal; es decir, se levanta a trabajar, hace ejercicio, es productivo; sin embargo, se tiene esa sensación de vacío, de falta de sentido, a lo mejor se expresa en comentario o a lo mejor no. Se guarda y la persona sigue llevando su vida normal”, detalló el psicoterapeuta.

Compara este padecimiento con la hipertensión, que en ocasiones es una enfermedad silenciosa, que pocos de los que la padecen lo saben, al no presentar síntomas que los pongan en alerta..

“En el caso de la depresión, no es que la gente se sienta bien, porque puede que una persona se esté sintiendo muy mal y no lo dice, y no se le nota, porque los síntomas tradicionales a los que estamos acostumbrados cuando hablamos de depresión es la abulia o falta de voluntad o motivación, el estado de ánimo decaído, que son los más evidentes, entre otras cosas”, dijo el psicoterapeuta.

Entonces, reconoce que el detectarlo pudiera resultar complicado. “Es muy complicado porque no se da cuenta hasta que la persona lleva un trabajo constante en psicoterapia. Puede pasar desapercibido tanto para el médico general como para el psiquiatra, incluso para el psicoterapeuta”.

Por esta razón es que comentó que puede ser después de varias sesiones que salga a la luz este padecimiento.

Dijo que a diferencia de los médicos, en donde es importante hacer un diagnóstico, para el psicoterapeuta es más importante conocer más a fondo de la persona.

“Para nosotros es más importante conocer a la gente que emitir un diagnóstico, no porque el diagnóstico no sea importante, pero entre más conozco yo de alguien, entre más me permite explorar las diferentes áreas de su vida, mayores posibilidades tengo de ayudarlo, de comprenderlo, entonces esto se descubre con trabajo constante, con la apertura emocional”.