Denuncian presunto influyentismo en negocio de desechos de madera en Matamoros que incumple reglamento

Comerciantes que se encuentran alrededor de una negocio que maneja desechos madera, que se encuentra en el área conocida como; Las Meloneras, en Matamoros, cuestionaron el que las autoridades no hagan cumplir los reglamentos, ante el riesgo latente de que se registre un incendio de gran magnitud.

Mencionaron que dicho negocio registra una enorme acumulación de tarimas y al no tener capacidad para colocarlas dentro del lugar, a pie de carretera las van acumulando, incluso los trabajadores desarman las “paletas”, ya que también se fabrican muebles rústicos, pero no solo invaden totalmente el espacio que se encuentra a un lado de la carpeta asfáltica, sino que al encontrarse totalmente expuestos los materiales podrían registrarse un incendio.

“En ese lugar hay mucho movimiento, sobre todo con la temporada de melón, también hay expendios o cantinas y en la noche no hay nadie que este al pendiente y si alguien avienta una colilla de cigarro o ahorita que se utilizan mucho las palomitas, sin llega a prender, no va a haber forma de controlar un incendio”.

Manifestaron que desde hace tiempo se acudió al Departamento de Protección Civil, pero les dijeron que no se podía hacer nada ya que la propietaria del negocio tenía familiares que ocupan puestos en la Administración Municipal.

“Por supuesto que el titular (Héctor Marín Domínguez) no me atendió, el que me atendió fue un encargado y me dijo que no se podían hacer nada, por que la señora tiene familia en el municipio, que es muy influyente, entonces aquí la queja más que con la señora es con las autoridades, porque existen reglamentos que cada negocio debe cumplir, pero en este caso no los hacen cumplir, por que se dice que hay influencias y eso no debería de ser”.

Los dueños de los establecimientos mencionaron que cada personas es libre de abrir un negocio, pero reiteraron que se deben cumplir y en este caso hay preocupación por la magnitud de la tragedia que se puede presentar, que las autoridades no tendrán capacidad de reacción, incluso ni solicitando el apoyo de Bomberos de otros municipios, por el tipo de material que maneja y que repitieron se encuentra al exterior y que por algún descuido o accidente se puede generar un problema.

Los inconformes reconocieron que los materiales que utilizan fauna nociva y demás problemas que conlleva el manejo de esos materiales, aunado a que el predio no cuenta con contra bardas, pero mencionaron que eso es lo de menos, lo que las autoridades deben atender el riesgo de un enorme incendio; eso es lo que les preocupa.