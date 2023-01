Denuncian plantel de Gómez Palacio en pésimas condiciones

Madres de familia de la escuela primaria federal "Juan Escutia" de Gómez Palacio, se manifestaron ayer lunes para denunciar que el plantel se encuentra en pésimas condiciones, además de que ha sido víctima de robos en los últimos meses.

El centro educativo se localiza en la colonia Armando del Castillo Franco y según los quejosos, en este regreso a clases presenciales en La Laguna, no hay condiciones para que los alumnos puedan estar en las aulas.

"La escuela está en muy malas condiciones, los niños no pueden estar en clases así, no hay fondos, no hay nada", dijeron.

Mencionaron que elaborarán oficios dirigidos a la Secretaría de Educación y a las autoridades municipales que correspondan, pues es urgente su apoyo para darle mantenimiento al plantel y poder contar con un vigilante, a fin de evitar atracos.

Indicaron que son más de 300 estudiantes de nivel básico matriculados en los turnos matutino y vespertino.

PROTESTA

Es importante hacer mención que ayer lunes, los padres y madres de familia cerraron el plantel como forma de protesta y hasta el lugar acudieron elementos policiacos para levantar un reporte de los hechos, ocurridos minutos antes de las 9 de la mañana.

En ese momento, las personas afectadas reportaron a los uniformados un robo. Comentaron que los amantes de lo ajeno habían sustraído de la primaria el cableado eléctrico y hecho destrozos, forzando las puertas y ventanas.

Esto trajo como consecuencia, que la institución educativa se quedara sin energía eléctrica, aunado a que tampoco hay agua en los sanitarios que regularmente utilizan alumnos y los propios docentes.

Al respecto, el subsecretario de Educación en la región Lagunera de Durango, Fernando Ulises Adame de León indicó que revisaría la problemática.