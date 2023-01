Denuncian negligencia en Clínica 51

La familia Domínguez Díaz presentó ayer una denuncia formal contra quien resulte responsable por una supuesta negligencia médica en agravio de una recién nacida. Los hechos ocurrieron en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Gómez Palacio.

Según la narrativa de los hechos, Diana Paola Díaz García ingresó el 17 de enero a la clínica con síntomas de parto, en su semana número 40 de gestación. Eran las 12:25 horas y fue enviada a Toco. Después de algunos estudios de laboratorio, aproximadamente a las 17:00 horas fue ingresada a quirófano para que le realizaran una cesárea. La bebé llegó al mundo en punto de las 19:05 horas pesando 3.2 kilogramos y se reportó sin complicaciones de salud.

"Estaba yo todavía en proceso de cesárea y cuando salió la bebé, me la muestran y estaba muy bien, de todo. Como en quirófano es muy helado, se la llevan para el otro cuarto y (la niña) se oye llorar muy fuerte, regresa la doctora que me la atendió y me dice que le habían salido unas ronchitas en la piel pero no me las enseñaron porque le pusieron una gasa. Cuando termina la cirugía me suben al otro cuatro como a las 12:30 horas del 18 de enero y me llevan con todo y mi niña. Le comento a la doctora que si le puedo dar de comer y me dice que no, que le tienen que dar fórmula con seis gotas de paracetamol. En eso le pregunta otra persona de salud que estaba con nosotros cuidándonos que porqué le iban a dar eso si yo le podía dar pecho y ella le dijo que había pasado un accidente, que la habían quemado en Toco con la lámpara de la cuna, pensaron que no escuché pero yo estaba poniendo atención porque se me hizo raro que no me dejaran darle pecho", dijo la joven madre.

Diana le pidió a su suegra Dulce Rocío que fuera a preguntar qué estaba pasando con la bebé. La abuela de la niña fue a investigar y pidió que se la enseñaran. En ese momento se percató de que la menor tenía quemaduras en una parte del pecho y de su brazo. Fue tal el impacto que Dulce Rocío rompió en llanto.

"Luego luego llegó el jefe de turno, de los que habían andado en la tarde, el pediatra y el cirujano y dos enfermeras. Llegaron cerraron la cortina y nos dijeron que quería hablar con nosotros. El cirujano nos dijo que el accidente había pasado en la tarde pero que ya cuando a ellos les mandó a hablar la enfermera habían hecho movimientos y que estaban haciendo lo mejor posible para que la niña estuviera bien. Dijeron que la iban a ingresar a cuneros para una atención médica personalizada y que le iban a hacer unos lavados y ver qué procedería".

BEBÉ SIGUE HOSPITALIZADA

Diana y Dulce aseguraron que no les informaron con exactitud el tipo de quemaduras que presentaba la recién nacida y que lo único que escucharon es que la trasladarían a la Unidad de Cuidados Intensivos. Lo que sí hizo la familia fue tomar fotografías de las lesiones de la pequeña.

A Diana la dieron de alta después de las 15:00 horas del 18 de enero, pero admite que se negaba a irse porque estaba angustiada por su hija.

La niña sigue hospitalizada y según la familia fue el pasado 19 de enero por la mañana que la trasladaron al Hospital General de Zona (HGZ) No. 46 de Gómez Palacio para ser valorada por un cirujano.

Según comentaron, el personal de salud les informó que había muchas probabilidades de que la niña no ocupara una cirugía reconstructiva por quemaduras. Después de la valoración médica fue regresada a la Clínica No. 51 y ya fue visitada por sus padres.

La familia Domínguez Díaz es originaria de la localidad de Berlín, situada en este municipio, y pide apoyo urgente por parte de las autoridades para que se atienda la presunta mala práctica médica y evitar que vuelva a pasar.

"Nosotros no queremos dinero ténganlo por seguro, gracias a Dios ahorita hemos podido movernos de aquí para allá, lo que queremos es que no se repita, son niños inocentes y deben poner más atención en su trabajo", señaló la abuela.

La denuncia fue presentada ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, en la Procuraduría General de la República (PGR), por parte del padre de la menor, Jesús Isauro Domínguez Caldera. El caso llegó también al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango acumuló 43 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntos hechos violatorios, siendo los principales negligencia médica y omitir proporcionar atención médica.

Le siguió omitir suministrar medicamentos y faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones. Esta información es pública y es difundida por el el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos.