Denuncian falta de cobertura de rutas

nrique Sarmiento Álvarez, presidente de la comisión de Movilidad y Seguridad Vial en el Cabildo de Torreón, dijo que se han recibido quejas por concesionarios que no están dando el servicio con la totalidad de las unidades que se requieren en colonias como la Polvorera, Primero de Mayo, Los Laureles, Valle Verde y Valle Oriente.

"Hay quejas de las colonias hacia el oriente, las nuevas que no tienen el servicio, pero hay concesiones que no están trabajando, que están sin operar, lo que es una preocupación para nosotros, como comisión, porque ya se les dio suficiente tiempo, no queremos que estén usando lo del Bus Laguna como pretexto, la ciudadanía se sigue moviendo y tiene la necesidad de un servicio de transporte, tiene la necesidad de que se cubran esas rutas", comentó.

El regidor señaló que el vacío que han dejado algunas de estas rutas que han dejado de operar han sido aprovechado por taxis, que entran a cubrir el servicio, de modo que hacen su propia ruta y luego surge la inconformidad de los transportistas por esta situación, pero ello es a causa de que sí existe una demanda de la ciudadanía por contar con este servicio.

"Es porque no están trabajando las concesiones al 100 por ciento, de los camiones urbanos, ese es un problema muy serio que tenemos que abordar", expresó.

Sarmiento Álvarez consideró que deben aplicarse sanciones para las unidades que no están brindando el servicio, pues insistió en que esto ya tiene tiempo, de modo que se pudiera incluso llegar al proceso administrativo de cancelación de la concesión, porque no está funcionando.

"El director (de Transporte) toma medidas, les aprieta, vuelven a meter camiones a funcionar, operan una semana y luego los vuelven a dejar, y vuelve la inconformidad en los ciudadanos, los ciudadanos no pueden ser rehenes de los concesionarios porque el Bus Laguna no ha entrado en funciones, esas concesiones están caducas", dijo.

Refirió que, de inicio, el pretexto era la inseguridad, después vino la pandemia por COVID-19 en el año 2020, pero se ha normalizado ya el aforo, las escuelas ya reanudaron su actividad, se movilizan más de 190 mil usuarios diarios en Torreón y esto da una pauta que exige la operación de todas las unidades al 100 por ciento.

Existen 584 concesiones vigentes pero sólo operan 325, de acuerdo al análisis que se hizo por parte de las autoridades municipales.