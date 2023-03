Denuncian en redes a Siddhartha de supuesto abuso sexual

El cantante tapatío Jorge Siddhartha González Ibarra, conocido simplemente como Siddhartha fue señalado de abuso sexual, todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En un perfil de Instagram que se dedica a exponer denunciar de violencia de género, se puede apreciar la fotografía de un tendedero de denuncias, en donde está la fotografía del cantante.

La víctima señala que el presunto abuso ocurrió en una relación sexual, que al principio era consensuada; sin embargo, le había pedido al artista que se detuviera, pero el intérprete de 00:00 no le hizo caso.

El post, que se encuentra en la página @basta_del_abuso_2, incluye la denuncia en un screenshot, en el que se puede leer: "Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo: ¿ves que sí te está gustando? Esas palabras se me van a quedar grabadas toda la vida. Por favor, ayúdenme. Fui con mucho miedo a pegarlo hoy".

Más tarde se compartió mayor información, en donde el testimonio estaba más completo.

Según se señala la mujer, en 2018 acudió a un concierto y terminó en un after party con Siddhartha. Luego ella y el cantante entraron a la habitación de hotel, en donde tuvieron relaciones.

Sin embargo, asegura que "no me sentía cómoda", ya que la pareja de la influencer Yuya le pidió una posición específica, algo a lo que ella le dijo repetidamente que no.

Por otro lado, la joven dijo que no puede revelar su identidad, debido a que teme sufrir represalias; esto luego de las insistencias de usuarios y cuestionamientos por la denuncia.