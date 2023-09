Denuncian deficiencias e irregularidades en clínica 21

Deficiencias en el servicio y presuntas irregularidades, denunciaron integrantes de Canaco del Hospital Rural número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de San Pedro, ya que dicen que desde hace tres meses no funciona el quirófano y se han tenido denuncias de sus trabajadores de que en el área de Ginecología les piden dinero a cambio de agilizar la atención.

"Con mucho dolor te puedo decir que la clínica 21 del Seguro Social de San Pedro es peor que una clínica ejidal y con mucho respeto para los ejidos, porque hay muchas clínicas en los ejidos y hay doctores que dan buen servicio" expresó Óscar Milán, integrante del citado organismo.

Mencionó que se estima que hay al menos ocho mil derechohabientes y que son constantes las quejas de la deficiente atención que se ofrece en el nosocomio, pero en los últimos meses han aumentado, pues falta personal, equipo e insumos e incluso se tiene conocimiento de que uno de los pocos cirujanos que se tenían lo mandaron a la clínica 18 de Torreón, bajo el argumento de que se necesitaba más en ese centro.

"No puede ser que se tenga un lugar así para los más de ocho mil usuarios que tenemos, por todas las maquilas y comercios que tenemos y todos los que generamos la economía pagamos el Seguro Social a los empleados y ahora resulta que no tiene su quirófano, porque está descompuesto desde hace tres meses y no hay médicos, no hay quien atienda, porque aparte a uno de los cirujanos lo mandaron a la clínica 18 porque se necesitaba allá cuando se supone que debe de haber un especialista en esos temas en cada turno, por los horarios debe de haber de dos o tres y no sabemos cuántos están trabajando".

Resaltó que San Pedro debe contar con un hospital acorde a las necesidades de la población, considerando que el IMSS es la dependencia más importante en el tema de la salud, pero reiteró que los problemas que tienen son evidentes, ya que no cuentan con la capacidad para atender una emergencia, como una cesárea o una cirugía de emergencia a cualquier persona o aquellos que sufren un accidente, los cuales son constantes por el rumbo de La Cuchilla.

"Tantos accidentes que pasan aquí en los alrededores y si eres derechohabiente del Seguro Social tienes derecho a que te atiendan, pero resulta que llegas a la clínica 21 de San Pedro y no hay absolutamente nada y los mandan a la 18 a Torreón, cuando no saben la situación económica de las personas, todo lo que les representa el tener un enfermo allá, además las ambulancias a veces no las tienen y de aquí a que consiguen una que esté disponible, el problema es que les cuesta mucho dinero, porque aparte tienen que dejar de trabajar por cuidar a su enfermo".

El representante de Canaco manifestó que esa situación molesta como ciudadano y como empleador, además San Pedro va en crecimiento y repitió que debe contar con un servicio médico digno.

"Además de defender a la problemática de nuestros empleados, defendemos a la población en general y no se vale que esté sucediendo esto, porque hay otras situaciones que ocurren sin que nadie haga nada; tenemos médicos que están ahí de muchos años y que incluso realizan malas prácticas, se ha escuchado de algún ginecólogo que mete a las pacientes y les cobra por debajo del agua para darles el servicio, al Seguro lo utilizan como una clínica particular, porque se ponen de acuerdo y él les dice 'te voy a citar tal día, pero te voy a meter como si fuera una emergencia y me vas a pagar por fuera', ya han sido varias las personas que han venido a denunciarlo a la Cámara".

Por último, Óscar Milán declaró que el IMSS necesita "una buena limpia, que pongan orden", pues ese tipo de situaciones son graves y reiteró que es la máxima institución de la prestación de los servicios de salud en el país, ya que se tiene el Hospital General o el ISSSTE, pero es menor el número de personas que se les atiende en esos lugares, existen otros hospitales pero es diferente la atención, por lo que hizo el llamado para que se haga algo al respecto.