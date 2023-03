Denuncian cobros irregulares en CFE

Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están haciendo cobros irregulares por servicios en poblados de Durango. Y, aunque se reconoce que hay una presunción de corrupción, no se ha atendido el problema.

Así lo reveló la presidenta de la Cámara Nacional de comercio en Pequeño (Canacope), capítulo Durango, Beatriz Zamora, quien pidió la intervención de las autoridades ya que se está afectando a personas muy necesitadas con estos presuntos actos de corrupción.

"Van, lo instalan, vengo a hablar con el gerente: oiga, es que están pidiendo dinero, quieren dinero; y él dice: pues tristemente hay personas que está corrompidas, pues lo más lo más factible es ir directamente, bueno nos enviaron por ahí a Comisión a otro lugar que está aquí en Felipe Pescador", estableció.

Dijo que se le mostraron al gerente videos, fotografías y audios como evidencia de que se les estaba pidiendo dinero para poder conectar la electricidad, "estaban pidiendo cinco mil pesos por conexión. Ahí es donde uno dice: pues si así están las autoridades, los gerentes no pueden hacer nada, pues tristemente yo creo que no es correcto porque si la situación que se está viviendo aquí en Durango es difícil imagínense en los poblados", comentó.

Y es que dijo que aún hay muchas personas que tienen que estar "jalando" la luz desde otros otras calles o simplemente están en espera y no se les ha podido brindar el servicio.

Por lo que lamentó que, solamente cobrando, se les pueda conectar, "yo al ver que están cobrando digo, lo más transparente es ir a hablar con el gerente pero pues (reconoce la corrupción pero no puede hacer nada) así es", lamentó.

"Yo creo que esto no es correcto. Yo creo que en los poblados si usted y yo nos vamos a hacer un recorrido está bien necesitada la gente, y luego pues la luz, el agua son algo indispensable. Yo hago un llamado a las autoridades para que hagan una mesa de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad para que realmente se les esté apoyando a este tipo de gente, no pueden estar viviendo a oscuras, no pueden estar sufriendo lo que están sufriendo y más porque son hogares que tienen hijos y yo creo que no es correcto", enfatizó.