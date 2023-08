Denuncian a la ASF por ocultar auditorías al Infonavit

Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de cumplimiento financiero, presentó una denuncia ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC), de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara De Diputados, contra quien resulte responsable de ocultar dos auditorías al Infonavit, de las cuentas públicas de los años 2017 y 2018 y que hasta el momento no han salido a la luz.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Lozano Dubernard explicó que en septiembre de 2018, el Infonavit comenzó a ser auditado luego de un caso de indemnización por más de 5 mil millones de pesos a una empresa inmobiliaria pagada en 2017, con la que dio por terminados todos sus contratos.

"La ASF inició la fiscalización a dicho instituto sobre los años 2017 y 2018 y el Infonavit interpuso un amparo, caso que llegó a tribunales y terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvió en noviembre de 2020 que la ASF sí tiene competencia para fiscalizar al Infonavit, motivo por el que se reanudó la fiscalización bajo mi responsabilidad, yo todavía era Auditor Especial de Cumplimiento Financiero. Al momento de mi renuncia, en noviembre 2021, las auditorías quedaron en proceso, algo que le hice saber a quién me sustituyó en mi acta de entrega-recepción", puntualizó.

El también presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, A. C., explicó que a la fecha dichos informes no se han hecho públicos por parte de la ASF, y resaltó la importancia de que se transparenten, toda vez que se trata de auditorías de cumplimiento financiero.

"No puedo afirmar si hubo o no daños al erario, habrá que ver esos informes, pero sí eran auditorías de cumplimiento financiero, y en el caso de la cuenta pública de 2017 tenía por objeto revisar el pago de esa cuantiosísima indemnización, y en su caso, si hubo algún daño que se le hubiera causado al Infonavit", detalló.

En su denuncia, Gerardo Lozano solicitó a la UEC que le pida a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre el estatus de las fiscalizaciones al Infonavit, al tiempo que se hagan públicas.

Si bien, dichas auditorías corresponden al cierre del sexenio anterior, durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando David Penchina estuvo a cargo del Infonavit. El exauditor especial reiteró la importancia de conocer la información existente en la fiscalización del 2017.

Además, se dijo preocupado, porque como ese caso, al interior de la ASF existen otros atrasos en los que el órgano fiscalizador lleva un rezago preocupante.

"A mí me preocupa la lentitud en algunos casos, me preocupa la lentitud por ejemplo de presentar las promociones de responsabilidades administrativas y las denuncias de hechos, no estamos viendo que están presentando promociones y denuncias sobre la cuenta pública de 2016 yo creo que ahí hay un atraso importante", aseveró.

Finalmente, pidió al Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, y al resto de las y los auditores, "que hagan su trabajo".

"Yo creo que es lo queremos todos los mexicanos, que hagan su trabajo con imparcialidad, objetividad, legalidad. oportunidad, y transparencia que es lo que mantiene la confianza de los ciudadanos en las instituciones", concluyó.