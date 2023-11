Denisse Guerrero de Belanova por fin aclara ante la prensa cuál su parentesco con la 'India María'

Desde hace muchos años se ha rumoreado que Denisse Guerrero, la vocalista de Belanova es hija de la "India María" María Elena Velasco, e incluso, se ha dicho que su padre es Raúl Velasco.

Existen varias teorías al respecto, la más sonada es aquella en la que aseguran que María Elena dio en adopción a Denisse, quien supuestamente es fruto de una relación prohibida con Raúl Velasco, y por eso creció en Sinaloa con otra familia.

De hecho, la ausencia de los escenarios de parte de Belanova fue relacionada con la muerte de la actriz en el 2015; sin embargo, finalmente, ahora que Denisse ha vuelto a aparecer en público tras el regreso de Belanova a la música, ha decidido hablar ante la prensa sobre este rumor.

La intérprete de Rosa Pastel tuvo un encuentro con la prensa durante el evento de Women of the Year de la revista Glamour, en donde dejó claro que la "India María" no es su mamá.

"No es mi mamá, y no es mi papá, la otra vez subí una foto de mi mamá. Estoy idéntica a mi madre, yo me imagino que como todas las mexicanas, obviamente yo tengo raíces mexicanas y puedo tener un parecido con la señora (India Maria), créanme que yo sé que esta señora superculta, superpreparada, pero no es mi mamá. O sea, mi mamá es de Mochis, yo soy de Mochis", dijo la cantante.

"Admiro a la señora, pero no es mi mamí", dejó en claro la artista.

"Raúl Velasco, pues tampoco es mi papá", aseguró en medio de risas.