Denisse Guerrero de Belanova abre cuenta en Instagram y anuncia que ' lo mejor está por venir'

Este 2023 la agrupación de música pop, Belanova, ha estado en tendencia, aunque desde el 2018 la banda no ha vuelto a lanzar música nueva y están prácticamente desaparecidos, los fans los recuerdan con cariño y esperan con ansias un reencuentro. El cual probablemente está a punto de ocurrir.

La vocalista de Belanova, Denisse Guerrero, sorprendió luego de que abrió su cuenta de Instagram, la cual en cuestión de minutos ya contaba con miles de seguidores. Hasta el momento, Denisse acumula más de 30 mil.

En su cuenta, Denisse comparte un mensaje que ilusiona todavía más a los fans de Belanova:

"Un año más para decir que la vida aún vale la pena, la existencia tiene sentido, nuestra misión es encontrarlo. Gracias a todos por la espera, lo mejor está por venir. Bendiciones. Denisse G", se puede leer en una publicación que viene acompañada por varias fotografías.

Cabe señalar que este martes 8 la cantante celebró su cumpleaños número 43.

La originaria de Sinaloa, compartió en sus "stories" un video y algunas fotografías de su celebración.

FENÓMENO BELANOVA

Belanova fue uno de los grupos más importantes de principios del 2000, en total publicaron seis álbumes de estudio entre el 2003 y el 2018. Es Dulce Beat, su segundo álbum lanzado en el 2005, con el que el grupo alcanzó el éxito internacional gracias a temas como Me Pregunto, Por ti, Niño y Rosa Pastel, siendo este último el más importante de la banda, ya que en pleno 2023, se encuentra en los charts de lo más escuchado en Spotify.

Además de Denisse, quien es la vocalista y compositora del grupo, también lo integran Edgar Huerta y Ricardo Arreola.

ESPECIAL: INSTAGRAM/ BELANOVA

El grupo se caracteriza por su sonido único electro pop, han tenido varios éxitos distribuidos en sus álbumes como Baila Mi Corazón, Cada Que, One, Two, Three, GO!, Tus Ojos, No Me Voy A Morir y Mariposas, por mencionar algunos.