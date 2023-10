¡Es un hecho! Belanova regresa a los escenarios

Se cumplió lo que muchos seguidores estaban esperando, el grupo mexicano de electropop, Belanova, regresará a los escenarios luego de varios años sin lanzamientos musicales o presentaciones en vivo.

Fue la vocalista del grupo, Denisse Guerrero, quien compartió a través de sus redes sociales el cartel de un festival musical que se celebra en Austin, Texas, en Estados Unidos.

Sin dar mayores explicaciones, la cantante de Rosa Pastel compartió la imagen del cartel del festival que se llevará a cabo el 2 de marzo del 2024.

Más tarde, las redes sociales del grupo confirmaron la noticia.

El festival lleva por nombre Besame Mucho, y está dedicado a diferentes géneros musicales como regional mexicano y pop, todo en español.

Belanova compartirá el escenario con otras estrellas de la música pop como Gloria Trevi, Belinda, Danna Paola, Riek y Ha* Ash, por mencionar algunos.

Hasta el momento se desconocen si habrá más fechas de parte de Belanova, pues no se ha revelado si planean una gira o algún lanzamiento musical, sin embargo, esto es un gran avance, pues Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola volverán a estar juntos.

El último álbum de Belanova salió en 2018, el cual llevaba por nombre Viaje al centro del corazón e incluía los éxitos Nada es Igual y Cásate conmigo.

Este 2023 Belanova ha tomado gran relevancia en redes sociales, sus canciones han incrementado en "streaming", mientras que su éxito Rosa Pastel se ha hecho un "trend" en TikTok.

Belanova ha lanzado otros álbumes como Cocktail (2003), Dulce beat (2005), Fantasía Pop (2007), Sueño Electo Vol I (2010) y Sueño Electro Vol. II; así como Canciones para la luna: sinfónico en vivo en 2013. Entre sus éxitos hay temas como Me pregunto, Cada Que, Rosa Pastel, Niño, One Two Three Go! y Por Ti.