Demi Lovato se pone rockera con su nuevo álbum

Demi Lovato ha lanzado Revamped, su nuevo álbum con versiones rock de sus hits ya conocidos.

El material llega después de su actuación en los MTV VMA días atrás, donde interpretó un popurrí de sus éxitos: Heart Attack, Sorry Not Sorry y Cool for the Summer.

Su participación fue recibida de manera satisfactoria por los críticos y sus fans. La revista Time dijo al respecto: "Su poderosa voz derribó la casa mientras infundía nueva energía en sus conocidas pistas".

La placa de 10 pistas incluye los temas Sorry Not Sorry ft.Slash, Heart Attack, Cool for the Summer y Confident, así como nuevos favoritos de los fanáticos como Give Your Heart a Break ft.Bert McCracken, Neon Lights ft. The Maine, La La Land ft. Nita Strauss y más.

Con voces y producción totalmente nuevas, Revamped, muestra cómo Demi reimagina las canciones que definieron su carrera con una nueva perspectiva que refleja su visión artística actual.

La música regrabada muestra el crecimiento artístico de Demi y su versatilidad, ya que evoluciona a la perfección sus canciones del pop al rock, manteniendo su potente voz característica.

"Con Revamped, quería rendir homenaje a las canciones que más resonaron con los fanáticos y jugaron un papel importante en mi carrera al darles una nueva vida emocionante.

"Crear este proyecto ha sido increíblemente divertido y me ha permitido expresar mi pasión por la música rock de una manera nueva, y me siento mucho más cerca de mi música anterior debido a eso", dijo Demi en un comunicado de Universal Music.