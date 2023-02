Delitos de crueldad animal tienen señalada prisión preventiva: FGE

Tras la polémica generada por un nuevo caso de crueldad animal en Piedras Negras, donde un hombre mató a patadas a una perrita en el exterior de un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas y que derivó en su detención; Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, indicó que todos los delitos merecen prisión.

Sin embargo, el funcionario estatal explicó que la calificación de los delitos ya no estriba sobre la gravedad o no para efectos de una sanción privativa de libertad; ahora tiene que ver con que merezcan o no prisión preventiva oficiosa.

Lo anterior, debido a que se dio a conocer que dicha persona podría recuperar su libertad a través de un juicio abreviado, lo que generó molestia y preocupación entre las personas defensoras de animales, para que reciban un trato digno.

El Fiscal General del Estado (FGE) de Coahuila, manifestó que todos los delitos tienen señalada una penalidad, es decir, un periodo de tiempo en prisión en caso de ser encontrados culpables; y que van de 3, 6,10 meses, 1 año o los que se determinen en la legislación.

El funcionario estatal también explicó que todos los delitos de crueldad animal tienen señalada prisión preventiva.

Inclusive, aún y cuando el presunto responsable no se quede detenido, estableció que conforme lo indica la legislación vigente, en su momento, cuando se dicte la sentencia; tendrá que cumplir con una pena de prisión.