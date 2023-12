Delirio de persecusión

l mandamás de Orlegi Sports, Alejandro Irarragorri y el presidente ejecutivo de Santos Laguna, Dante Elizalde, hicieron un análisis de los Guerreros de lo acontecido en el 2023 y más concretamente en el Apertura, donde reconocieron el fracaso del club albiverde en el plano deportivo, al no cumplirse los objetivos.

En cuanto a la salida de jugadores y posibles refuerzos, ambos expresaron que por el momento no hay movimientos de ningún tipo, aunque todo puede suceder en el futuro inmediato, además de ratificar al uruguayo Pablo Repetto como estratega de los laguneros, esperando que pueda mejorar el sistema defensivo, de lo que adolecieron en ambos torneos, así como en la naciente Leagues Cup.

Recordaron el caso de Carlos Izquierdo, cuando el argentino tenía contrato vigente en el 2015 y fue pretendido por Boca Juniors, que era el sueño del zaguero pampero. Dos de la tres partes involucradas llegaron a un acuerdo, por lo que la restante (Santos) no pudo evitar la salida del "Cali", hoy en el Real Sporting de Gijón, flamante sublíder en la Segunda División de España.

Contratos de derechos de transmisión y con la firma deportiva que los viste hasta el 2030, así como la extensión con algunos socios-fundadores y nuevos patrocinadores, fueron las noticias relevantes que dieron a conocer, por lo que se tendrá una estructura sólida que los mantenga firmes, esperando resultados en lo futbolístico, luego de quedar en el lugar 13 de la tabla en el Clausura y en el 9 en el Apertura.

En cuanto a la mesa de diálogo, Irarragorri Gutiérrez declaró: "he estado atento y viendo algunos comentarios de pronto que me parecen bastantes ácidos y a veces en mi opinión, desproporcionados en términos de lo que sucede en el día a día con el equipo".

De lo sucedido en la campaña que recién terminó, complementó "Ante los datos y números el tema es claro, somos una 'pachanga' en términos defensivos, es muy difícil ganar partidos cuando en promedio recibes 2.5 goles por partido, incluso 3, es más, hasta 5", dejando en claro que ha sido recientemente su Talón de Aquiles.

Acerca de las inversiones, aclaró: "Nuestra pasión, compromiso y corazón está aquí. Me duele en el alma lo que sucede, no poderle dar satisfacciones a los aficionados. Pero el hecho de hacer cosas irracionales, no resolverá el problema de este club", destacó Alejandro.

Dijo que nunca gastará más de lo que tienen, ya que el modelo de negocio de Santos Laguna y los equipos de Orlegi no es así. "No vemos el futbol como vivir el momento presente, se gasta la que se tiene y se puede pagar".

Están enfocados en el proceso, ya que buscarán ser campeones, dejando en claro que los resultados son importantes, pero la estabilidad en lo que sucede dentro de la organización es mucho más, sin querer justificar lo evidente, al ser los peores en la defensiva durante el 2023.

CAMPAÑA EN CONTRA

Indicó que hay confianza por parte del comité deportivo en Pablo Repetto, para que pueda revertir el mal accionar verdiblanco, aceptando que estuvieron por debajo de lo presupuestado, a pesar de tener un gran plantel, que no ha podido ubicarse en los primeros puestos.

"Trabajamos en los procesos para poder dar resultados, no podemos de ninguna manera salirnos de los parámetros que tenemos, más allá de las presiones que hay en todos lados" señalando una campaña en contra del club.

Y es que advirtió: "La percepción mata a la realidad, es por ello que se ha generado un distanciamiento por falta de entendimiento y mala información tal vez, de lo que sucede en el entorno de Santos", informó, además de agregar que esa situación acontece solamente de manera local.

"Hay una mala percepción entre la afición de la Comarca Lagunera y el equipo, pero no veo la causa. Tratamos de comunicar en la medida lo que podemos, ya nos conocen y no nos gusta especular ni filtrar notas como lo hacen otros equipos, pero hay algo, tal vez un teléfono descompuesto" opinó Irarragorri.

Desestimó que las goleadas recibidas recientemente en casa a manos de Toluca y Necaxa, tengan que ver con el distanciamiento al Corona, desviando el tema en cuanto a los resultados positivos que obtuvieron como visitantes, que finalmente les dio el acceso al Play-In.

"Existen brechas que se tienen muy marcadas como en España, al menos acá no es tanto", pero destacó que ni ahora ni más adelante, podrán competirle a Tigres, por ejemplo, simplemente por la distancia abismal que existe en todos los sentidos, así como de Monterrey con la Comarca Lagunera.

El alto directivo que también tiene los destinos de Atlas y el Sporting de Gijón, siente que la relación con la afición santista se deterioró muy rápido "no hablo de un complot, pero hay una percepción muy alejada de la realidad. No hemos mantenido un diálogo abierto (refiriéndose a la prensa) el tema no está en las ganas sino en la voluntad".

Destacó que la propuesta es partir de poder reconstruir una forma de dialogar, más allá de acuerdos, para que los representantes de los medios de comunicación visualicen y critiquen una forma de ver las cosas, pero también tener el sustento de mediar desde el otro ángulo.

MINIMIZA

Sin que se le cuestionara al respecto, Irarragorri habló de los Toros Laguna, flamantes monarcas de la Liga de Baloncesto Estatal (LBE) de Chihuahua, para luego también comentar respecto a los Algodoneros del Unión Laguna, subcampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

"Está a toda madre el basquetbol, pero con todo respeto, les deseo mucha suerte construyendo algo como esto", refiriéndose al Territorio Santos Modelo (TSM) "Nos encanta que haya más deporte, eso genera entretenimiento, una región como esta con más deporte, es positivo, el éxito del beisbol es fundamental" dijo.

Lamentó la mala percepción que existe de los laguneros en cuanto a Santos, un club que está generando inversión, derrama económica, que todos los días gesta más empleos de una manera brutal, de donde surge su modelo, pero no ve que sea un detonante "pero al aficionado no hay que darle tanta explicación, goles son amores".

Y de los equipos de las otras disciplinas deportivas aclaró: "No sé si somos hermanos, pero es comparar peras con uvas, no tiene nada qué ver, sí tiene mucho mérito, todo, pero es otro niv… es el gran problema de percepción que hay, esa comparación no tiene ningún sentido".

Además expuso "Si Santos fuese campeón el año que viene y estos equipos no califican ¿entonces todo lo que hicieron es una mierda? No creo, esto no es así, si en algo coincidimos, es que somos promotores del deporte".