Del Quédate en México a los conservadores; se enfrentan Gobierno de AMLO y exembajadora Martha Bárcena

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una nueva polémica con un exfuncionario: la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, cuyo caso fue expuesto ampliamente en la conferencia mañanera de este martes y ya generó una respuesta.

El nuevo conflicto que afronta la 4T, además, involucra a Mike Pompeo, otrora secretario de Estado del expresidente norteamericano Donald Trump.

CONTEXTO Y CONFIRMATORIAS

La pasada semana, la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, refrendó los dichos de Pompeo, en el sentido de que presuntamente el canciller Marcelo Ebrard aceptó el acuerdo que daría paso al polémico programa "Quédate en México", y le pidió mantenerlo en secreto.

En entrevista exclusiva para el podcast de Univision Reporta, con el periodista León Krauze, Bárcena expuso que hasta que apareció el libro Guerras en la frontera y ahora las Memorias de Pompeo, "en donde yo simplemente ratifico que siempre se me engañó y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard y Pompeo y Nielsen".

Consideró que con estas decisiones, cambió la llamada estrategia humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia migratoria.

RESPONDE LA 4T

Tras lo expuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no tienen ningún fundamento" y "no es más que una conjetura" las declaraciones de Martha Bárcena, exembajadora de México en Estados Unidos, señalando directamente a León Krauze de ser un adversario de su Gobierno y asegurando que sus entrevistas y reportajes son en contra de su administración.

"No tiene ningún fundamento, es el derecho a manifestarse, la libertad de expresarse, pero no es más que una conjetura y quien la entrevista, como tú mismo lo están señalando, León Krauze, es enemigo de nosotros, es adversario, para no exagerar, son de los que están molestos porque eran los predilectos del régimen anterior, del antiguo régimen".

El conflicto con la exdiplomática fue ampliamente expuesto este martes en la conferencia mañanera de AMLO. (AGENCIAS)

"Entonces todo lo que reportan, todas sus entrevistas, como sucede en México, en la mayoría de los medios, es en contra de nosotros", dijo AMLO, quien, además, acusó a Bárcena de estar ya está en el bloque conservador, y advirtió "que cada quien es responsable de su actos y la historia nos juzgará".

En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, arremetió también en contra de la embajadora emérita Bárcena Coqui, al señalar que la diplomática lo ha calumniado por "un rencor obsesivo".

"Es el Día del Amor y la Amistad, entonces voy a ser cuidadoso en la respuesta. La embajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diría yo", manifestó el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

CONTRAGOLPE DE BÁRCENA

Esta misma mañana de martes, luego del espacio que se le dio en la conferencia de AMLO, la exembajadora Martha Bárcena acusó al canciller, Marcelo Ebrard, de mentir respecto al programa Quédate en México, que daba asilo a los migrantes que buscaban entrar a Estados Unidos.

"Miente @m_ebrard de nuevo. Sabe que yo paré la negociación del acuerdo de tercer país seguro en el Departamento de Estado", dijo la diplomática en Twitter, luego de que en la mañanera, el titular de Relaciones Exteriores señaló a la diplomática de calumniarlo por "un rencor obsesivo".

Tras este contragolpe de la anterior diplomática mexicana, ni el presidente López Obrador ni el canciller Marcelo Ebrard han emitido algún otro posicionamiento.