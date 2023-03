Del escándalo a un posible Oscar

Ya inició la cuenta regresiva para la ceremonia de los Premios Óscar 2023, en ella se premia a lo mejor del cine en el año, pero no todos los actores que han brillado en esta temporada de premios lo hicieron anteriormente.

Si bien algunos nombres son muy conocidos por trabajos anteriores, también llegaron a quedar en el olvido y en el escándalo antes de tomarse con el papel que le dará a alguno de ellos la preciada estatuilla dorada este domingo.

Colin Farrell, el chico malo de Hollywood

El actor irlandés de 46 años comenzó su carrera en Hollywood con el pie derecho, con su talento y carisma obtuvo papeles protagónicos y secundarios en algunas importantes películas y compartió créditos con figuras importantes de la industria como Bruce Willis, Nicole Kidman, Angelina Jolie (con ella protagonizó la cinta Alejandro Magno) entre otros.

Una carrera prometedora, su personalidad y atractivo lo volvieron uno de los galanes del momento, además del chico malo al que se podía ver con una pareja diferente en poco tiempo.

Farrell estuvo relacionado con actrices y modelos. Antes de Ashton y después de Bruce, Colin estuvo brevemente como pareja de Demi Moore e incluso sostuvo una breve pero sonada relación con la “princesa del pop” Britney Spears.

Después de la cinta Alejandro Magno se corrió el rumor de que el actor sostuvo una relación con Angelina Jolie.

La vida de Colin se descontroló debido a sus excesos en alcohol y drogas, de hecho, después de convertirse en padre junto a la modelo Kim Bordenave, este hecho le hizo “madurar y crecer”, según palabras del mismo actor y decidió entrar por su propia cuenta a rehabilitación.

Mientras se recuperaba de las adicciones su vida amorosa no entró en pausa y cuando parecía que su vida iba tomando un mejor camino, se sumó en un gran escándalo cuando se filtró un video sexual de Farrell y la modelo de Playboy Nicole Narain.

Este hecho puso en riesgo una de las pocas relaciones serias que tuvo el actor, la madre de su segundo hijo Alicja Bachleda-Curu sufrió parte su escándalo, pues su padres ultra católicos recibieron una copia del video.

Una de las relaciones más impactantes que sostuvo el actor fue con la estrella Elizabeth Taylor con quien mantuvo una relación platónica antes de su muerte.

“Llegué a casa días después con Henry y estaba pensando en Elizabeth, en cómo estaba. Llamé a mi publicista y le dije que me había econtrado de casualidad con algunas personas cercanas a Taylor, amigos suyos. Pregunté si podía enviarle flores y mi publicista dijo que era gracioso, porque había llegado una orquídea de Elizabeth para mí”, reveló el actor en una entrevista.

Mantuvo su relación durante casi dos años y cuando la actriz falleció leyó un poema en su funeral.

La paternidad sin duda fue uno de los factores que lo ayudó a enderezar su vida y ahora es el protagonista de The Banshees of Inisherin, cinta que le valió la nominación en la categoría a mejor actor.

Regresa a lo grande

A finales de los 90, Brendan Fraser fue uno de los actores más populares por sus actuaciones en cintas como George de la selva y La momia y Al diablo con el diablo, entre otras cintas de acción y comedia.

La carrera de Fraser iba por buen camino, pero a partir del 2007 (más adelante se sabría que sus problemas comenzaron antes), año en el que el actor se separó de su pareja, la actriz Afton Smith, con la que comparte tres hijos, decayó.

El declive del actor fue la suma de factores como su divorcio, el fallecimiento de su madre y el periodo de siete años en los que tuvo que someterse a una serie de cirugía para corregir los problemas que generaron las escenas de acción que hacía en sus diferentes películas.

Sin embargo, el evento que detendría su carrera por completo fue la denuncia que hizo en 2018 en la que acusó a Philip Berk, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood de agredirlo sexualmente en 2003.

En una entrevista para la revista GQ el actor detalló los hechos: "Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo. Me sentí como un niño pequeño. Sentía como si tuviera una pelota en la garganta", dijo Fraser en aquella ocasión.

El silencio de la Asociación, la agresión y los hechos anteriores hicieron que la carrera de Fraser tuviera un alto en su carrera, pues se sumió en un estado de depresión.

Ahora, Brendan protagoniza The Whale, cinta en la interpreta a un profesor con depresión y obesidad, ese papel lo ha puesto en la cima de la temporada de premios al recibir el Critics Choice Award y el premio del Sindicato de Actores como mejor actor, en sus discursos de aceptación del premio, agradeció el poder volver a hacer su trabajo en la industria y ha demostrado apoyo a quienes se han encontrado en una situación similar a la suya o la de su personaje.

Si Fraser gana el Óscar será uno de los regresos definitivos a Hollywood, y decimos uno porque hay otro actor que ha esperado casi toda su vida para volver a estar ante los reflectores.

Ke regresa a Hollywood

Después de ser un niño actor y haber participado en cintas memorables como Indiana Jones y el templo maldito y Los Goonies el futuro del actor Ke Huy Quan se volvió incierto. Pasó de ser un actor con una gran carrera por delante a quedar prácticamente en el olvido y con pequeños papeles en la industria.

En diferentes entrevistas este actor ha afirmado que no tener expectativas laborales lo llevó a una gran depresión, sin embargo un proyecto único llegó para “salvarle la vida”.

Everything Everywhere All at Once de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert le dieron el papel de “Waymond”, el compañero de vida de “Evelyn” interpretado por Michelle Yeoh.

Ke compite en la categoría de mejor actor de reparto en los Premios Óscar y sin duda es uno de los favoritos para ganar, pues en la temporada de premios se ha convertido en el vencedor, desde los Golden Globes hasta los Independent Spirit Awards ha demostrado que la segunda oportunidad que la industria le ha dado no la desaprovechó y en cada discurso de aceptación agradece por ella.

Gane o no el Óscar, Ke ya está en la mira de nuevos proyectos y ha disfrutado a lo grande la temporada de premios, pues su cuenta de Instagram está repleta de “selfies” que se ha tomado con algunas de las estrellas más importantes del entretenimiento.