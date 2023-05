'Déjense de ma...', Peso Pluma habla de su polémica con Pedro Tovar de Eslabón Armado

Peso Pluma rompió el silencio y en pleno escenario aseguró que ya habló con Pedro Tovar, vocalista de Eslabón Armado: "dejen de ponernos en notas amarillistas".

Fue hace un par de días cuando se dio a conocer que Pedro Tovar, integrante de Eslabón Armado arremetió en contra de Peso Pluma por no haberle dado créditos a la canción de "Ella baila sola" en el show de Jimmy Fallon.

Tras esto, surgieron diversos rumores al respecto, incluidos una supuesta demanda en contra del llamado "Doble P" por derechos de autor.

Ahora, durante una de sus presentaciones en California, Peso Pluma rompió el silencio y habló por primera vez sobre este asunto, asegurando que no había ninguna enemistad con Pedro Tovar ni su grupo Eslabón Armado.

"No hablo en entrevistas, no hablo en esas mamadas porque a mí no me gusta el chisme, a mí donde me gusta hablar es aquí en el escenario", empezó el famoso cantante. "Y les voy a decir una cosa, ya lo hablamos, déjense de mamadas, déjense de ponernos en notas amarillistas, somos los dos mexicanos, deberíamos de estar orgullosos cabrones, de lo que estamos haciendo con la música", gritó a través del micrófono.

Tras esto, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre verdadero de Peso Pluma, aseguró que siempre los iban a poner como los "malos de la película", sin embargo, entre ellos no había ningún problema.

"Los chismes siempre van a haber, y siempre me van a poner como los pinches malos de la película, crédito al que se merece y ese es Pedro Tovar, quien escribió esa canción. Saludos a Eslabón, saludos a todos los que hicieron posible que esta canción estuviera en el número uno y sigue rompiendo madres, viejo", señaló antes de comenzar a interpretar "Ella baila sola".