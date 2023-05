'Dejen que se defienda y presente sus pruebas', dice la alcaldesa Leticia Herrera Ale sobre 'El Güino' Herrera

En rueda de prensa ofrecida en su despacho, la alcaldesa Leticia Herrera Ale dijo con respecto a su coordinador de gabinete, Ernesto “El Güino” Herrera, que como cualquier ciudadano se defenderá ante las instancias correspondientes de los señalamientos que existan en su contra.

“Quiero decirles con respecto a la investigación que se está haciendo a Ernesto Herrera Reza, que existe constitucionalmente la presunción de inocencia, por lo que es todo lo que puedo declarar al respecto por haber una investigación en curso; bueno, pues hay que dejarlo también él que presente sus pruebas y que se defienda como debe de ser”, dijo la alcaldesa de Gómez Palacio.

Herrera Ale aseguró que algo que ha aclarado en varias ocasiones es que ella no tiene nada que ver en la empresa Chilchota, la empresa que fundó su padre, el empresario y exalcalde Carlos Herrera Araluce.

“Yo otra cosa que les quiero decir a todos, y lo he dicho siempre, yo no soy dueña ni copropietaria de Chilchota. Insisten en hacerme dueña de Chilchota y no lo soy. No tengo ni una acción. A mí, mi padre Don Carlos Herrera, que en paz descanse, me dejó otros negocios, pero no Chilchota, y siempre que sale algo o quieren sacar algo involucran a la empresa conmigo y yo no tengo nada que ver en la empresa Chilchota, yo tengo otros negocios que a mí me dejó mi padre y eso es todo lo que puedo declarar. Se los digo porque hay una investigación en curso y también es válido que se le dé la oportunidad a Ernesto Herrera de defenderse”, dijo la presidenta municipal de Gómez Palacio.

Sobre las muestras de apoyo en redes sociales con fotografías de personas a un lado de “El Güino” Herrera, la alcaldesa Leticia Herrera Ale declaró que de su parte hay un “agradecimiento total a quienes la apoyan, porque saben quiénes somos y que estamos en la mira de todo mundo. Sobre todo cuando participa Leticia Herrera en un cargo de elección popular”.

Respecto a si esta acción legal en contra del coordinador de gabinete de Gómez Palacio estaría relacionada o no con la coyuntura política actual, la alcaldesa dijo: “Pudiera ser, no sé. Estoy enterada lo de las redes sociales y sabemos que hay mucha gente ahí que busca llevar agua a su molino, pero en cuanto a las muestras de apoyo, les agradezco muchísimo”.

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, de Gómez Palacio, dijo que Herrera Reza no está en funciones como coordinador, pero que él mismo habló con ella para explicarle que habría de tomar tiempo para responder ante las instancias correspondientes por el asunto en que se le implica.

“No es que se separe. Él desde hace semana y media ya me había avisado que iba a arreglar unos temas personales, pero actualmente no está ejerciendo el cargo como coordinador”, dijo la alcaldesa.

Como se informó con antelación, Ernesto Herrera responderá ante una investigación federal por el caso de Segalmex y debido a convenios firmados entre una empresa de venta de leche en polvo su propiedad y Liconsa en 2020, tras una controversia surgida entre ambas partes en julio del 2021 que consta en observaciones que se encuentran en el informe de resultados de fiscalización superior de la cuenta pública del mismo año 2021.