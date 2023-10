Dejan el alcohol POR LA PAZ

La cantante, Adele, recién dio a conocer que dejó el alcohol antes de que se le volviera una adicción.

Su gusto por la bebida quedó reflejado en el tema I Drink Wine, cuya letra es de desamor y menciona que ahogaba sus penas en botellas de vino blanco.

"Dejé de beber hace unos tres meses y medio. Es aburrido, quiero decir, estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis veintes, pero lo echo de menos.

"Un día, creo que eran las 11:00 de la mañana y me había bebido cuatro botellas de vino. Es que estábamos todos en casa, y yo estaba borracha todo el tiempo", contó en un concierto que dio en Las Vegas.

Además de Adele, otros famosos se han visto afectados por el alcohol.

De acuerdo con varios reportes, la adicción a la bebida de Brad Pitt, tuvo como consecuencia el rompimiento de su relación con Angelina Jolie.

Cuando se separaron, Brad se puso más mal, sin embargo, con el apoyo de David Fincher y Bradley Cooper, ingresó a Alcohólicos Anónimos, hasta que se repuso y ahora toma jugos de frutas.

Después de volverse un ídolo para niños y jóvenes, Lindsay Lohan tomó el camino oscuro.

Allegados a ella, han dicho que tomaba cerca de dos litros de vodka cada día. En 2007, debido a una borrachera, chocó en un Mercedes.

Lindsay entró a rehabilitación y además se volvió empresaria con el fin de mantenerse ocupada. El año pasado protagonizó una cinta navideña de Netfllix. Todo indica que ya se encuentra recuperada. Mel Gibson cayó en la bebida cuanto tenía 14 años. Un momento difícil para él ocurrió en 1984, cuando tuvo un accidente por conducir en estado inconveniente.

Ingresar y salir de clínicas de rehabilitación se volvió el pan de cada día de Gibson. En 2006 entró ya de manera formal a Alcohólicos Anónimos hasta que dejó el vicio. A la fecha, sigue luchando para no recaer, pues llegaba a tomarse hasta seis cervezas en el puro desayuno.

El actor mexicano, Armando Araiza tuvo que tocar fondo para comprender que el alcoholismo estaba alterando su vida.

Armando reveló en una entrevista que dio a El Siglo de Torreón que una adicción que tenía al vino lo llevó a tener problemas de todo tipo.

Aseguró que ahora está sano y no se le antoja recurrir a las bebidas alcohólicas para pasarla bien.

"La hipnosis ayuda a que los cambios sean definitivos, no temporales. Me siento muy bien y por eso estoy platicando con la gente de cómo logré salir adelante, de cómo me repuse y hoy sí tengo una adicción, pero es al ejercicio".