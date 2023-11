Defiende Villegas entrevista con El Gordo y La Flaca; asegura que no costó 15 mil dólares

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, aseguró que no desaprovechó los tres minutos que le otorgaron para una entrevista en el programa de El Gordo y La Flaca de la cadena Univisión y aseguró que dicha entrevista fue gratuita porque él tiene muchos años en la industria del entretenimiento. Lo anterior, en referencia a que en su juventud incursionó en el mundo del espectáculo debido al canto.

También dijo que solo él y la exprimera dama, senadora y secretaria de Estado, Hillary Clinton, han ido a El Gordo y La Flaca.

Respecto a si costó dicha entrevista 15 mil dólares por minuto, (lo que arrojaría un monto de unos 900 mil pesos mexicanos) como mencionaron algunos usuarios y medios de comunicación en redes sociales, el gobernador aseguró: "No no son 15 mil dólares, hablamos de millones de pesos. No no no. Si en alguna parte de una Televisora de ese tamaño me cobran 15 mil dólares por una entrevista los pago. No. Es muchísimo más caro. No costó absolutamente nada. Nosotros tenemos una gran amistad con ellos de hace muchos años, con mucha gente de la industria", justificó el gobernador.

El mandatario insistió en que no desaprovechó los 3 minutos que le otorgaron en el programa que se graba en Miami, Florida, en los Estados Unidos.

"Ustedes saben que en lo personal tengo muchos años en la industria del entretenimiento, y pues nos invitaron a El Gordo y La Flaca. ¿Ustedes creen que iba yo a desaprovechar tres minutos en un programa que lo ven 50 millones de hispanos? Pues claro que no. Entonces alguien dijo ¿cuánto le cobraron? Y yo les dije que más vale tener amigos que dinero, no todo es con dinero ¿cuánto costarán tres minutos con El Gordo y La Flaca en Miami, en Univisión? Si con ustedes, que están en el medio saben lo que puede costar, imagínense", dijo el gobernador señalando lo que cuestan los espacios públicos en medios locales.

El gobernador mencionó que el objetivo del viaje a Florida fue promocionar Durango.

"A la gira de Miami me acompañó Lauro (el responsable de Espectáculos en el Estado) porque vamos a conectar varios temas de la industria del entretenimiento que también deja mucho dinero y deja derramas importantes y ustedes vieron, en esta gira platiqué con varios empresarios", comentó.

También dijo que tuvo la oportunidad de platicar con un cineasta que quiere venir a Durango a hacer un proyecto en Villas del Oeste.

Mencionó que esa persona realiza un parque de diversiones con el tema de Charrería en Hidalgo y la idea es tener un intercambio de experiencias.

"A El Gordo y La Flaca no ha ido ni un político en la historia, más que Hillary Clinton, en la historia y yo… Entonces si es porque canto, pues lo voy a aprovechar y no lo voy a dejar de hacer pues, porque es parte de mi vida, es como el presidente que juega beisbol, pues yo canto pues", aseguró.

El gobernador incluso no descartó que en el festival como La Laguna Ninguna pudiera "echarse un palomazo" .