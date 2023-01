Miguel Riquelme defiende reestructura de la deuda de Coahuila

La deuda de Coahuila no se reestructura para tener un mayor plazo o monto, sino para dejar mejores condiciones a la próxima administración estatal.

Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, dijo que ha buscado mejorar la situación crediticia de la entidad con relación a la deuda pública. Consideró que se podrían dejar las bases sentadas al terminar su administración, de forma responsable, lo que significa una buena oportunidad de reestructura, ya que algunas tasas ya no son adecuadas al proceso que se hizo al inicio de la gestión que encabeza.

Indicó que no se trata de reestructurar a mayor plazo ni monto sino de mejorar tasas, para lo que se requiere modificar la base jurídica.

"La finalidad es otra, queremos mejorar tasas y sí hay oportunidad de hacerlo, pero ahorita te piden modificar tu base jurídica para tener mayores garantías, las instituciones bancarias", comentó.

Riquelme Solís dijo que, en esta recta final de su administración estatal, está tratando de mejorar el sistema pensionario del estado, lo que no beneficiará a su gobierno pero sí al siguiente.

Indicó que los ingresos propios en la entidad se han triplicado, lo que ha permitido hacer obra y enfrentar el servicio de la deuda.

"Cuando inició mi gobierno, los ingresos propios ascendían a alrededor de 3 mil 800 millones, o 3 mil 500, fluctuaban en eso, hoy Coahuila tiene 9 mil millones de ingresos propios, lo cuál nos permitió hacer obra, año con año, y enfrentar también el servicio de la deuda, un poquito ya más holgados y pues con obra y proyectos que año con año se han ido, de manera responsable, extendiendo a lo largo y ancho de Coahuila", expuso. El mandatario dijo que su objetivo es que el siguiente gobierno tenga mayor capacidad y que su gestión deje mejores condiciones en la deuda, sin ampliar el plazo ni los montos.

Aseguró que la ciudadanía puede estar tranquila de que no habrá sorpresas en este sentido al final de su gobierno y que se mantendrá la disciplina financiera para que el próximo gobierno tenga capacidad de maniobra para enfrentar sus compromisos.

RESIENTEN RECORTES

Tras la reunión del Subcomité Técnico Regional de La Laguna, el gobernador de Coahuila fue cuestionado respecto a que la entidad no aportó el 50 por ciento que solicitó la Federación para las becas del Bienestar para personas con discapacidad mayores de 30 años, a lo que respondió que esto fue debido a los múltiples gastos que se deben enfrentar, en contraste con los recortes que se han recibido del gobierno de la República.

El mandatario dijo que no hay fondos suficientes en la entidad, además de que se cuenta con apoyos por parte del estado en este rubro, con tarjetas de parte del estado y apoyos del DIF estatal y municipal.

"Es mucha la carga ya que tiene el estado dentro de sus obligaciones, esa es una prioridad pero también es un monto muy considerable para que el estado pueda destinar dentro de ese rubro", dijo, "hay muchos rubros que el estado, de manera directa, se está haciendo cargo, no es que no le quisiéramos entrar, es que no tenemos la capacidad de hacerlo".