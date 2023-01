Dedos López, completamente adaptado a Santos Laguna

Los Guerreros del Santos Laguna continúan con su preparación de cara al partido de este jueves ante los Rojinegros del Atlas, para lo que realizaron un entrenamiento matutino este martes en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo.

Con par de victorias consecutivas, el equipo albiverde trabaja con tranquilidad en su cuartel general y preparan a tope el compromiso con el que pondrán en marcha la cuarta jornada del torneo, en el que ya están al acecho de las primeras posiciones. Para el miércoles, el plantel albiverde tiene programado un entrenamiento ligero por la mañana, para luego de tomar sus alimentos en TSM, emprender el viaje vía aérea hacia Guadalajara, donde descansarán para declararse listos, rumbo al duelo ante su equipo “Hermano”, que cuenta con gran cantidad de exsantistas.

Uno de los elementos importantes de la defensiva santista en el arranque del torneo, ha sido Raúl “Dedos” López, quien de inmediato se adaptó al equipo y a la idea futbolística de Eduardo Fentanes: “Estoy muy contento porque el grupo me ha recibido muy bien desde el día en que llegué. Es un grupo muy joven, muy bueno, que te hace sentir en casa desde el primer día y la verdad es que me he sentido muy bien en estos tres partidos”, dijo López, en conferencia de prensa posterior al entrenamiento de ayer.

Al estar por cumplir 30 años de edad, López es consciente de que le toca aportar más allá de la cancha, ya que su trayectoria le convierte en una de las referencias a considerar por los jugadores más jóvenes del club: “Por la edad y por la trayectoria que he tenido, tengo que asumir ese rol de la experiencia, de ayudar a los jóvenes del club, que son muchos canteranos y debemos ayudarlos a crecer, además de aportar a la competencia interna del grupo”.