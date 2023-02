¿Dedicado a Gabriela Berlingeri? Nuevo tatuaje de Bad Bunny genera controversia en redes sociales

Tras el incidente con una de sus fans que lo colocó en el ojo del huracán, parece que Bad Bunny va retomando el rumbo de su carrera. Este fin de semana se presentó en la ceremonia de los Grammy, donde no sólo hizo historia al convertirse en el primer artista latino en abrir la gala, también llamó la atención de sus seguidores por el nuevo y misterioso tatuaje que presumió durante su actuación.

Benito, nombre real del cantante, puso a bailar a la constelación de estrellas que se dieron cita en la Crypto Arena de Los Ángeles con canciones como "El Apagón" y "Después de la playa"; sin embargo, su musical y hasta el premio que ganó a Mejor álbum urbano pasó a segundo término cuando sus fans descubrieron que en uno de sus brazos plasmó la mirada de una mujer.

Aunque se desconoce en quien se haya inspirado para este nuevo diseño, los usuarios de redes sociales aseguran que los ojos que adornan el cuerpo del llamado "Conejo malo" pertenecen a Gabriela Berlingeri, con quien mantenía una relación amorosa, hasta hace unos meses.

Recordemos que el puertorriqueño y Berlingeri levantaron especulaciones de un romance tras aparecer juntos en varios eventos; pero más tarde el famoso aseguró que entre ellos sólo había una gran amistad, por lo que ambos podían salir con otras personas sí así lo deseaban.

Incluso, hace unos días, el intérprete de "Neverita" apareció en un partido de la NBA con una rubia que conoció durante uno de sus conciertos. Sin embargo, las teorías de los fans aseguran que, tal como dice una de sus canciones, le siguen gustando mucho las Gabrielas y esta fue la forma que encontró para decírselo.

Bad Bunny reaparece en redes sociales

Tras el escándalo que se generó luego de que arremetiera contra una de sus fans, el artista urbano se despidió de sus perfiles en la red; incluso puso como privada su cuenta oficial de Instagram y en Twitter lanzó el mensaje "Me van a extrañar".

Pero tras su triunfo en los Grammy, Benito decidió que ya era suficiente su retiro del mundo digital y reapareció con una publicación en la que hizo saber al mundo lo orgulloso que está de él por haber cumplido uno de sus sueños.

"La palabra mas bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente. Me siento feliz, me siento orgulloso de mi y por eso doy gracias", escribió junto a una serie de imágenes de lo que vivió en la gala.

Aunque sus palabras fueron muy bien recibidas por algunos usuarios, otros le continúan reclamando por las actitudes del pasado, y hasta le hicieron saber que siguen esperando que se disculpe con las personas que agredió.