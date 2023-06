Declaran a destiempo 25 % de funcionarios

Se estima que un 25 por ciento de los servidores públicos no presentó su declaración patrimonial antes del 31 de mayo, informó la titular de la Secretaría de la Contraloría, Tania Julieta Hernández Maldonado.

"Aproximadamente el 25 por ciento, de todas maneras ahorita están haciendo los cruces, no es que se haya cerrado el sistema, se termina el periodo para que entre como normal al 31 de mayo, sin embargo, la plataforma está abierta los 365 días del año", indicó.

No obstante, dijo que la ley no establece sanciones económicas. "Económicas no (...) este es un tema administrativo, son responsabilidades administrativas que tenemos todos los servidores públicos", indicó.

Asimismo, estableció que aún la pueden presentar, aunque será extemporánea. "Todo mundo la puede presentar ahorita, será extemporáneo, la ley también por el volumen y es una situación a nivel nacional, tenemos la obligación como órgano de control de nosotros de manera mensual, sacar un muestreo de todas las que se presentaron y de las que no se presentaron y, en ese sentido, ya se identifica si fueron extemporáneos, se hace una pequeña auditoría por decir a cada una de ellos, se ha venido haciendo de manera regular si son extemporáneos, si hubo ocultamiento de información, si a lo mejor hubo aparte de ocultamiento, hubo una información, mal presentada: dije que tenía 10 millones y tengo 10 pesos, o sea, también puede pasar".

"Se notifica al funcionario o exfuncionario que se está revisando y si hay que iniciar un procedimiento se inicia el procedimiento".

En este caso, sí se podrán aplicar sanciones. "Sanciones administrativas desde una amonestación pública o una privada cuando son como se valora también el tiempo de la extemporaneidad, así te queda en el expediente que fue extemporáneo, pero también si hay ocultamiento o estos temas que comentaba hace un momentito que ya son más graves, eso es una falta administrativa grave lo cual se tendrá que iniciar el procedimiento y enviar ya en su momento ya integrado el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa quién lo califica y ahí sí puede haber alguna inhabilitación hasta por 10 años", señaló.

Sobre las dificultades que tuvieron para presentarla trabajadores como intendentes que no tenían computadora ni la capacitación, expresó que hubo módulos y capacitaciones, además de que se cuenta con un órgano interno de control en cada dependencia.

Asimismo, se tomarán en cuenta los casos de docentes y maestros que se encuentran en comunidades alejadas y sin señal.