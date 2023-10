Decepciona 'Checo' en GP de México

- Gran decepción se llevaron la mayoría de los asistentes al Gran Premio de México, y los aficionados de Sergio Pérez, quien en la primera curva arriesgó de gran manera y terminó impactando el monoplaza de Charles Leclerc, lo que le provocó serios daños a su vehículo, por lo que tuvo que abandonar la carrera.

"Checo" no duró ni 20 segundos en la carrera debido a la arriesgada maniobra, pero el tapatío dijo que lo volvería a hacer, puesto quería ganar la carrera.

"Si soy sincero, lo volvería a intentar; para mí un podio no iba a ser suficiente; lo único que sueño es con ganar en casa", dijo Pérez.

"Me duele mucho, teníamos una buena oportunidad. Lo intenté y si me hubiera ido bien, me hubiera dado la oportunidad de ganar la carrera. No fue así; tuve el contacto con Charles y fue desafortunado", explicó.

Apesadumbrado, "Checo" confesó que tenía demasiadas ganas de triunfar en México y se fue en busca de su sueño, en una decisión arriesgada.

"El equipo intentó solucionar los problemas, pero una vez que había perdido tanto tiempo y al ver los daños del auto, no había nada que hacer y decidimos retirarnos", señaló.

Al público que ha estado con Pérez en cada carrera desde que la F1 regresó a México en 2015, año con año esperando verlo ganar en casa, Pérez solo les pudo dar las gracias.

"Siempre me hacen vivir momentos inolvidables que hay que disfrutar mucho de estos momentos porque en unos años solo serán grandes recuerdos", dijo Pérez. "Mi afición es la mejor del mundo sin duda, por ello quería darles todo. Yo solo quería ganar".

Niños que ven a Pérez como un modelo a seguir comenzaron a llorar en las gradas y muchos de los presentes empezaron a abandonar el recinto tras saber que ya no verían más a "Checo". Durante las dos vueltas posteriores al retiro del mexicano la multitud abucheó a los dos pilotos que lideraban en ese momento, Leclerc y Max Verstappen, quien salió victorioso de México por tercer año seguido, y que señaló que "entiende por completo" el arriesgado movimiento de su compañero: "Es el gran premio de casa, quieres estar en el podio, lo intentó", dijo.

"Si hubiera funcionado, se habría visto increíble. Y, por supuesto, creo que es la emoción de estar en el podio", añadió el neerlandés.

Leclerc, que terminó tercero, comentó que quizás "Checo" no se dio cuenta que Verstappen estaba a su derecha y que no tenía más espacio para moverse.

"Empezó a cerrarse y cuando vi eso sabía que íbamos a chocar en algún punto, cosa que pasó", dijo el monegasco.

Lewis Hamilton finalizó en la segunda posición y se acercó a 20 puntos del tapatío a falta de tres carreras por disputar.