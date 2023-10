Deben acatar la sanción del partido: diputado electo de Morena

Deben acatar las reglas del partido, afirmó el diputado electo, Alberto Hurtado, luego de que el Consejo Nacional de MORENA suspendiera los derechos partidistas a los diputados locales Laura Francisca Aguilar Tabares y Francisco Javier Cortez Gómez, mismos que no podrán participar de manera activa en el movimiento, sin embargo pueden apoyar como cualquier ciudadano.

En ese sentido, recordó que una persona se inscribe a los partidos políticos sabiendo que hay reglas y estatutos, y hay cosas que cumplir, sin embargo los diputados locales morenistas en mención, incumplieron con el tema muy claro de lo que representa apoyar al candidato para gobernador por MORENA. "No lo hicieron, y peor aún, se fueron con otro candidato de otra marca, entonces creo que tienen que acatar la resolución del partido, y más allá de cualquier otra cosa, y con un antecedente importante que ya fue avalado por las autoridades electorales, entonces creo yo que ellos tienen que acatar esa resolución, cumplirla, y asumir consecuencias de sus actos", afirmó.

Aunado a lo anterior, sostuvo que no es un capricho que se les haya impuesto esa sanción, por lo que hablando particularmente de los diputados, tienen que asumir su responsabilidad, pues si el partido no pone orden, el día de mañana va a pasar lo que ocurrió la elección pasada y se proliferará la división que es lo que el partido ya no quiere.

"Yo les hago un llamado para que asuman su responsabilidad y sobre todo que salvaguarden la gobernabilidad al interior del Congreso del Estado", recalcó.

Cabe recordar que la resolución por parte del Consejo Nacional de Honor y Justicia de Morena, se les impuso la sanción de suspensión derechos partidistas hasta por tres años a partir del 26 de mayo de este año.

En ese sentido, dijo que Aguilar Tabares al igual que Cortez Gómez, tienen todo el derecho de sumarse al proyecto de la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum, sin embargo, tienen que acatar al pie de la letra la sanción que les impuso el partido.

"Ellos pueden apoyar, pero no estar dentro de la toma de decisiones lamentablemente, entiendo que el partido les suspendió sus derechos políticos al interior de MORENA, entonces difícilmente van poder registrarse en una encuesta o participar de manera activa en el movimiento, ellos pueden apoyar con todo como cualquier ciudadano, pero dentro del partido van a tener que acatar la regla", concluyó.