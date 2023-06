De tal abuelo... TAL NIETA

La actriz, Daniela Cordero, puede presumir que es nieta del fallecido Joaquín Cordero, quien le ayudó bastante para ella pudiera concebir sus sueños profesionales.

"Mi abuelo me inspiró a actuar. Cuando era chiquita, me llevaba a las grabaciones de las novelas Baila conmigo o Alcanzar una estrella; me ponía el apuntador y eso me emocionaba.

"Estudié comunicaciones, pero yo tenía el gusanito de dedicarme a la actuación, y es que además, desde chiquita me gustaba el drama. Posteriormente, pude entrar al CEA, mi abuelo me decía, 'Lo difícil no es llegar, sino permanecer' y me hablaba siempre de tener disciplina y entregarme a mi trabajo".

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Daniela mencionó que siente gran emoción cada que ve a Joaquín en alguna película de las tantas que realizó.

"Lo acabo de ver la semana pasada en una cinta. Me fascina ver cómo la TV te inmortaliza. Sé que tengo un angelote arriba que me cuida y es él. Siempre será mi inspiración más grande. Yo viví con mi abuelo cuatro años, y él y mi abuela me criaron. Es un orgullo para mí estar en lo que él tanto quería". Daniela Cordero habló con este diario a propósito del gran final de la telenovela, Perdona nuestros pecados, a las 18:30 horas por Las Estrellas y en donde ella encarna a "Elena Quiroga".

"Tengo sentimientos encontrados. La novela llega a su fin. Desde que empezó la historia, ha sido buenísima, en cada capítulo ha pasado algo fuerte y este viernes no será la excepción".

Daniela comentó que considera que, "hice bien mi chamba", pues la gente llegó a odiarla y es que su rol es el de una de las villanas de la historia.

"Estoy agradecida de que la gente me odie por este papel, esa es la respuesta a que hice bien mi 'chamba'. Ahora me tocará hacer un personaje de buena para que me quiera la audiencia. 'Elena' empezó siendo una villana no tan mala, poco a poco se fue transformando con muchas malas decisiones que eligió".

Los trastornos y defectos que tiene "Elena" no fueron fáciles de llevar a cabo, es por eso que Daniela se preparó bastante y fue construyendo su papel con "pinzas" volviéndose un gran reto en su trayectoria.

"Me gustó cómo fue evolucionado 'Elena'. A lo largo de su vida pasó por situaciones complicadas que, de alguna manera, la llevaron a actuar mal, a tener un matrimonio en donde no hay amor. Este viernes tendrá un final que no les puedo contar, van a tener que verlo".

Por otro lado, Daniela Cordero agradeció a la vida las oportunidades que le ha brindado tanto a nivel personal como profesional.

"Me convertí en madre y eso me hace muy feliz. Inicié mi carrera como conductora y luego vinieron varias telenovelas como La madrastra. De aquí soy (La actuación) y la verdad es que no lo voy a dejar. Si tú eres feliz en lo que te gusta hacer, eso se proyectará en todo lo demás que uno haga".