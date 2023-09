De Scarlett Johansson a Luke Evans, los actores con una vida secreta como cantantes

En el mundo del entretenimiento es común que algunos famosos sean versátiles y se dediquen tanto a la actuación como el canto de manera profesional. En Hollywood hay casos exitosos como el de Jennifer Lopez, quien tiene importante carrera actoral y musical, la cual ha construido en conjunto.

Hay otros casos como el de Jared Leto, quien además de ser vocalista de la banda Thirty Seconds To Mars, ha desarrollado una exitosa carrera como actor, incluso ha ganado el Oscar.

Otro ejemplo conocido es el de Selena Gomez, quien inició su carrera como actriz, aunque también es una cantante con altas ventas y éxitos como Love You Like a Love Song.

Disney es una máquina de actriz que cantan como Zendaya, Sabrina Carpenter, Dove Cameron y Sofia Carson. También Hilary Duff y las exactrices Miley Cyrus y Demi Lovato.

Hay otras figuras que han desempeñado ambas de manera discreta, como Mandy Moore, quien es una reconocida actriz, pero también tiene una carrera musical de varios años.

Por supuesto, hay también cantantes que se dedican a la actuación, pues si bien son conocidos por su trabajo musical, han hecho apariciones destacadas en cine o televisión, tal es el caso de Lady Gaga, Madonna, Cher, Dolly Parton, Jennifer Hudson, Beyoncé y la fallecida Whitney Houston.

Otras estrellas que nacieron en el teatro, han aprovechado su talento vocal para compaginar carrera en los tres mercados, el teatro, el cine y la música, es el caso de Leah Michele y Darren Criss; ambos conocidos por la serie Glee.

Sin embargo, existen estrellas del cine que pocos saben que han desarrollado una carrera musical, aunque en su mayoría han sido casos muy breves, pues luego han decidido enfocarse de lleno a la actuación.

Algunos han aprovechado sus proyectos cinematográficos para destacar su talento musical.

Scarlett Johansson

La estrella de Marvel, Scarlett Johansson, lanzó su álbum debut en 2008, el disco lleva por nombre Anywhere I Lay My Head, se trata de diez sencillos versionados del cantante y compositor Tom Waits; además, incluye la canción original Song for Jo.

Previo al lanzamiento de su disco, ya había demostrado sus dotes vocales en la película Lost in Translation, en donde cantó el tema Brass in Pocket de la banda The Pretenders.

Johansson exploró el sonido indie, folk y alternativo.

El álbum recibió críticas mixtas y consiguió colocarse en las listas de ventas de varios países. Más tarde lanzó otros trabajos, el disco colaborativo Break Up en 2009, junto a Pete Yorn; además de cuatro EP.

Luke Evans

El actor conocido por las cintas Furia de Titanes y la trilogía de El Hobbit, tiene un pasado en el teatro, por lo que tiene un gran talento vocal. En el año 2019 lanzó su álbum At Last, el cual se colocó en el Top 20 de álbumes en el Reino Unido.

Este disco incluye versiones de temas nuevos y clásicos, entonados al estilo particular de Evans.

Se incluyen canciones como The First Time Ever I Saw Your Face, If I Could Turn Back Time y Love is a Battlefield.

Cabe señalar que previamente ya había demostrado su talento musical en la gran pantalla, gracias al live-action de La Bella y la Bestia de 2017, en donde dio vida a Gastón.

Hugh Jackman

Aunque para muchos Hugh Jackman es un héroe de acción, gracias a su papel como Wolverine en la saga de X-Men, el actor se ha destacado por su trabajo en el teatro en donde ha hecho musicales. Esto lo llevó a interpretar papeles musicales también en el cine como Jean Valjean en Los Miserables y P. T. Barnum en El gran showman.

En el año 2019 realizó la gira mundial The Man. The Music. The Show. en donde interpretó los temas de todos sus musicales, principalmente de El gran showman.

Zooey Deschanel

La protagonista de la cinta 500 Días con ella y la serie New Girl, formó en el año 2006 el duo She & Him junto al guitarrista M. Ward, han lanzado en total siete álbumes de estudio, siendo el más reciente Melt Away: A Tribute to Brian Wilson, publicado en 2022.

La banda se ha presentado en importantes escenarios, su estilo está enfocado al indie pop, country y folk.

Lucy Hale

Conocida por ser la protagonista de la serie Pretty Little Liars, en medio del estrellato y euforia por el drama juvenil de misterio, Lucy se lanzó como cantante de country con su álbum Road Between en 2014, aunque tuvo éxito mediano, pues debutó en los primeros lugares de las listas country de Estados Unidos, la artista se enfocó en su carrera actoral con películas como La isla de la fantasía y Truth or Dare.

Volvió a cantar en el 2020 cuando protagonizó la serie musical Katy Keene, aunque duró solo una temporada al aire.

Jennifer Love Hewitt

Una de las actrices más populares de finales de los años 90 y principios de los 2000, conocida por su trabajo en las series Party of Five y Ghost Whisperer, Jennifer Love Hewitt también tuvo una breve carrera musical.

En total, lanzó cuatro álbumes de estudio: Love Songs (1992), Let’s Go Bang (1995), Jennifer Love Hewitt (1996) y el más exitoso BareNaked en 2002, siendo este el último.

Leighton Meester

La protagonista de Gossip Girl ha alternado su carrera musical y actoral; en el año 2009, Leighton Meester alcanzó gran éxito tras colaborar con la banda Cobra Starship en el éxito mundial Good Girls Go Bad; sin embargo, sus temas como solista no lograron el mismo alcance y pasaron por completo desapercibidos.

En 2014 lanzó su álbum debut Hearstrings, el cual estaba enfocado a un estilo más alternativo.

Anne Hathaway

El talento vocal de Anne Hathaway es una de las más grandes sorpresas de Hollywood, y es que las pocas ocasiones en las que la protagonista de El Diario de la Princesa canta sorprende a más de uno.

No hay que olvidar su interpretación del tema Somebody to Love en la cinta Ella está encantada. También ha cantado para la película Los Miserables, papel por el que ganó un Oscar.

Ha aparecido en televisión en donde ha hecho covers de canciones como Since U Been Gone de Kelly Clarkson, además ha cantado junto a la leyenda Barbra Streisand.