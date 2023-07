una mujer

Después de varios años de permanecer alejada de la televisión, Manuela Ímaz ha vuelto y lo ha hecho por la puerta grande.

Tras una década de dedicarse de lleno a su familia, Manuela retornó, gracias a la telenovela Vencer la culpa, producción de Rosy Ocampo que se ha posicionado en lo más visto dentro de su horario.

"Estoy extremadamente contenta, agradecida con Rosy Ocampo y Danna Vázquez por buscar esta oportunidad. Se me están cumpliendo muchos anhelos y las expectativas son enormes. Caí en blandito como algodón de azúcar, la última novela que hice fue precisamente Por ella soy Eva, de Rosy Ocampo", externó en entrevista con El Siglo de Torreón.

En la trama de dicha producción, Manuela encarna a "Lorena Bastarrechea" una mujer perfeccionista que es vital para el desarrollo de la historia.

"Está muy preocupada por ser una gran mamá, esposa y profesionista. Al buscar esa perfección, no se da cuenta de que vive en un matrimonio violento, pero no de manera física sino emocional.

"Su esposo es 'Leandro' (Gabriel Soto), tiene una hija con el personaje de Gabriela de Garza y 'Lorena' no se da cuenta, sin embargo, empieza a investigar y tiene que ver qué hará con su vida ahora, hacia dónde encaminarla".

Recalcó Ímaz que algo que le fascina de la saga de Vencer es que las mujeres protagonistas se han caracterizado por su fortaleza y ganas de salir adelante.

"Rosy lo ha hecho muy bien desde la primera novela de Vencer. Ahora, les cuento que en esta quinta entrega, Vencer la culpa, también van a sobresalir los hombres y eso me gusta mucho porque ya no solo es una cuestión de género, y es que las culpas nos atañen a todos los seres humanos. No solo somos las mujeres las que tenemos que vencer las culpas, también los hombres".

Por otro lado, la actriz reveló a qué se dedicó el tiempo que estuvo alejada de los melodramas.

"Estuve criando a mis tres hijos. Cuando tuve el primero no pude estar en su infancia por estar trabajando, así que opté en dedicarme de lleno a los tres. Mis hijos me han tenido siempre con ellos y para ellos. Ahora, que he vuelto, me están apoyando en todo y creo que he logrado un equilibrio entre mi vida personal y profesional. Al volver a Televisa sentí mariposas en el estómago".

Según contó la artista, hoy más que nunca valora todo lo que la rodea.

"La vida se trata de ir poniéndote retos nuevos y de ir complementándonos con lo mejor que tenemos", aseguró Manuela.

Aclaró Ímaz si ha regresado a las novelas para quedarse o solo para este proyecto.

"La intención es quedarme. A mi parte de actriz le volví a poner 'boom' ahorita. Quiero seguir trabajando y sentir nuevas experiencias como una serie, nunca he hecho una. El teatro también me llama la atención. Lo que llegue será porque tiene que llegar", mencionó Manuela.

En la TV

Antes de alejarse, la actriz estuvo en estos proyectos:

*Por ella soy Eva

*Rafaela

*Llena de amor

*Sortilegio

*Al diablo con los guapos