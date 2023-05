Apreciables lectores laguneros, como cada miércoles, saben que el buzón para quejas e historias que nos puedan contar, está disponible.

En esta ocasión, nuestros subagentes disfrazados de @ en la red social del pajarito azul, se encontraron con una fotografía de esas de antaño, que retrataba a muchos exmiembros de la prensa deportiva local, "quesque" el compañerismo y amor a flor de piel, se notaba en esa placa.

Y a lo mejor sí, una gran parte de ellos ya no figuran en alguna empresa como tal, viviendo de viejas glorias, recuerdos y camaradería, además de una que otra fuente que sigue a su merced, puesto que algunos siguen teniendo la última palabra en cuanto a qué suena o qué no aparece en algunos medios de comunicación.

Y pues, a veces se nota en algunos la falta de diplomacia y educación, cada quién sabe cómo se expresa y expone sus dudas, lo malo es cuando disfrazan los corajes añejos con preguntas, hay que saber cómo, cuándo y dónde hacer las cosas o reclamar.

Obviamente, uno refleja lo que trae adentro, pero nadie sabe qué tan adentro lo puede traer.

Hace un mes, la Comarca Lagunera se juntó de deporte en un fin de semana de locos, que tuvo final de basquetbol, el arranque del beisbol y el futbol de la Liga MX, a pesar de la apretada agenda, como se pudo, se repartieron para poder cubrir los eventos como Dios diera a entender, pero por lógica, los reporteros no se daban abasto para cubrir todo. Pues, parece que, a pesar de ello, algunas fuentes no aprendieron de ese hecho y siguen organizando conferencias a la misma hora que hay más eventos, están viendo ¿Y no ven? Ánimo.