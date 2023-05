Mi gente, estamos de vuelta con más realidades del deporte lagunero, en el que a veces se equivocan los directivos, en ocasiones los organizadores de eventos, pero seamos honestos, también hay deportistas que caen en el bache.

Se registró la primera precipitación pluvial importante en nuestra árida Comarca Lagunera durante el pasado fin de semana. Fue benéfico para el campo agrícola e incluso, para emparrillados, diamantes y canchas de futbol, pero no así para los integrantes de equipos amateurs de la región. Futbolistas y peloteros simplemente optaron por no presentarse a sus partidos dominicales programados con días de anticipación, por lo que varios escenarios como la Unidad Deportiva Torreón, campos San Pablo y Laguna Sport, no tuvieron la afluencia de siempre.

Además de perderse de disfrutar un gran clima, pusieron en jaque a organizadores para tener que improvisar sobre la hora, ya que muchos alegaban la distancia y la confusión debido a la lluvia con granizo del sábado por la tarde y la llovizna del domingo por la madrugada. Ese fue el pretexto de muchos equipos y sus jugadores, quienes se pasaron por el arco del triunfo la comunicación con la tecnología que tienen a la mano (revisan el Facebook hasta en el baño y ahora resulta que no se dieron cuenta de que sí había juegos).

Cada representante de equipo tiene el contacto del presidente o responsable de cada liga, que a su vez generan grupos de conversación instantánea ya sea WhatsApp ó Telegram para en esos casos de "emergencia", "urgencia" o simplemente confusión, utilizarla, pero no, se fueron por la más fácil y no asistieron a sus respectivos encuentros, que ansiosamente esperan durante la semana. Quienes sí estuvieron presentes y gozaron de un clima fresco y benévolo en la región, fueron los atletas que se dieron cita a las carreras ya programadas en Viñedos y el Bosque Venustiano Carranza.

Las condiciones atmosféricas fueron agradecidas por los golfistas del Campestre Torreón, Gómez Palacio y Montebello, así como tenistas, padelistas y frontenistas que se dieron cita a sus respectivos compromisos. En el plano profesional, hay equipos que comienzan a sobresalir en cualquier disciplina. Lo hacen en base a resultados, pero la gente no los conoce por falta de difusión.

Así sucede con el Atlético Torreón, que milita en la Tercera División de Futbol Soccer. Regularmente juega los domingos, sobre todo como local, pero avisan hasta la tarde de los sábados de sus partidos ya programados, sin opción para que en radio y televisión pueda difundirse, incluso, pone en jaque al todavía único medio impreso que se publica en la región, para poderle dar un espacio como se merece.

Vale la pena apoyar en la cancha a nuestros jóvenes laguneros, pero usted tiene que ponerse muy atento para "cachar" los días y las horas de partido, pues en las propias redes sociales y página web de la Tercera División Profesional, es un auténtico embrollo para encontrar el rol de juegos. Nuestros muchachos merecen ser apoyados, hacen un gran esfuerzo, sudan en cada entrenamiento, pero no se manchen los directivos de la liga, paguen lo justo a alguien que sepa mover las redes sociales, las páginas web y no solamente confíen en sus familiares que tienen "muchos seguidores", es una chamba que debe hacerse para bien de sus equipos.

El correo electrónico está a su disposición, ya saben que estamos atentos a sus quejas, a sus reportes y a sus comentarios, los esperamos con mucho gusto y con ese compromiso de exponer a los que hacen sus triquiñuelas en perjuicio de los deportistas.

[email protected]