Mi gente, mientras las injusticias deportivas sigan presentándose, esta columna seguirá publicándose, con la intención de que esas cosas paren, de que los deportistas de La Laguna tengan el trato que se merecen, hacen deporte, no se dedican a ser delincuentes, así que vamos siendo recíprocos, no se vale nada más explotarles los bolsillos. Y es que la transparencia no es algo que se practique mucho en el deporte regional, todo mundo esconde los ingresos para su respectivo recinto deportivo, con tal de no rendir cuentas a los usuarios, que hacen su propia inversión, pero no reciben nada a cambio.

Ejemplos, varios, municipales, privados, de todo, pero a todos llegan buena cantidad de recursos que luego no se ven invertidos en mejoras para beneficio de los usuarios, quienes navegan con una venda en los ojos. De verdad, administradores de recintos deportivos, ¿creen que la gente es ciega para no darse cuenta de que pagan sus entradas, sus inscripciones y ni siquiera sirve para tener baños dignos, limpios? Hace falta ser miope y medio para no tener en cuenta esas cosas que saltan a la vista de todos, pues están evidentes y se notan demasiado.

Ya se acercan los juegos nacionales de la Conade y aunque todos los organismos municipales y estatales presumen a sus deportistas que obtienen su clasificación a base de entrenamiento duro y de mucho sacrificio, ahora viene el momento de la verdad, en el que les toca soltar el recurso para que los atletas puedan viajar. Uno no entiende cómo es que primero enseñan sus logros, se cuelgan las medallas de las clasificaciones, para luego mendigar el darles un pants que quién sabe dónde se quedaría guardado si no se lo dan a los deportistas.

Pero no es nada más ser exclusivos con los pants, ese es apenas el comienzo, pues el costear el viaje para los que antes eran las Olimpiadas Nacionales, es un calvario para los deportistas y entrenadores, que guardan esas publicaciones donde los "presumen", para llevarlas como cartas de recomendación a patrocinadores que se ponen la camiseta por el deporte regional.

Si los muchachos y muchachas ya se ganaron el boleto, lo de menos es apoyarlos para que cumplan su objetivo, invertir en recurso en lo que estaba destinado, ¿o no?

El campeonato del equipo Toros debe ser un trampolín para que las instancias gubernamentales se preocupen finalmente por promover la práctica del basquetbol, hay prácticamente una cancha en cada colonia, hay hasta una cancha financiada por la NBA en un ejido de Torreón, ni modo que los muchachos no tengan espacio dónde jugar. Pero el problema es que no son espacios dignos, tienen la base de cemento dañada, los tableros rotos, los aros doblados, todo tiene solución, pero aquí es más que dinero lo que se necesita, pues se requiere voluntad de la gente del deporte que vaya a ver las canchas, que se de cuenta de qué es lo que se necesita en cada una, que lleve reportes a la autoridad y lo más difícil, que se encarguen de atenderlas. Aprovechen, que ahora es el momento.

Desde este humilde espacio enviamos la felicitación a los Toros por el gran triunfo en Chihuahua, donde hay grandes jugadores y mucha afición del basquetbol, pero acá en La Laguna no nos quedamos atrás, ya está confirmado a nivel profesional, ahora hay que hacerlo en otros niveles. Sigan enviando sus quejas al correo electrónico, ese es nuestro alimento y nuestro aliento, tengan por seguro que no los vamos a dejar solos.