¿De quién se trata? Karla Souza expone a cantante mexicano que no soportó los cuernos de su esposa

La actriz mexicana, Karla Souza, estuvo de invitada en un pódcast en el que hizo varias revelaciones fuertes, su nombre ya se ha vuelto tendencia en TikTok, pues algunos extractos de la entrevista han llamado la atención.

En un momento, la protagonista de Nosotros los Nobles, saca a la luz la historia de un cantante mexicano, del que no reveló su identidad, quien le contó su historia de amor y la infidelidad que vivió en su relación con su pareja de diez años. La situación molestó a la artista, debido a que catalogó la experiencia como algo "machista".

"Estoy en el avión (ayer llegué de Los Ángeles a México), me toca en el avión una persona muy famosa, un cantante de México, que no voy a decir quien es, pero me empieza a contar su historia. Nada más te estoy contando como un doble estándar muy cagado en México, que no es cagado, me enfurece, le empecé a decir de cosas", comienza a decir la actriz.

"Le estaba diciendo, no te estoy mentando madres a ti, le estoy mentando madres al pinche sistema machista", continúa.

"Esta persona llevaba diez años casado y él le pinta el cuerno a su esposa. Se va de gira, le pinta el cuerno... historia muy conocida en México, los hombres ponen el cuerno, ya es muy normalizado".

"Él cacha que su esposa, con la que no tiene relaciones hace dos meses, la cacha que no está en el lugar en donde ella le dijo que iba a estar, y está ella pintándole el cuerno a él, él la cacha", agrega.

"Él no logra superar el hecho de que ella le haya puesto el cuerno. Es un man que el cuerno for breakfast-lunch and dinner a su esposa y se divorcia porque no se puede sacar de la cabeza el hecho de que otro wey se la estaba cogiendo a su esposa, y no puede. Me dijo con toda honestidad, que trató todo lo posible (...) para que pudiera perdonarla y no le importara, pero su machismo innato, mamado de niño, no lo dejaba dejar de sentirse pinche y no lo suficientemente hombre, porque su esposa hizo una vez lo que él hace todo el puto día", concluye Souza.

Las declaraciones de Karla Souza han llamado la atención de los usuarios en redes, ya que aunque no revela el nombre del personaje, muchos aseguran que se trata de Eduin Caz de Grupo Firme y Daisy Anahy, sin embargo, hay quienes mencionan que habla de Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverria.