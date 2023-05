¿De qué se trata el reto viral de la serpiente y por qué asusta a internautas?

En las redes sociales se viraliza todo tipo de contenido: fotos, videos, canciones, memes y hasta algunas líneas de películas o series. Esta vez, se ha viralizado el reto de una serpiente que aterroriza a todos los internautas.

El reto planteado por el Departamento de Recursos Naturales de Ohio consiste en encontrar a una serpiente en medio del pastizal. El objetivo es generar conciencia sobre la aparición de estos animales en algunas zonas.

El reto viral de la serpiente

El Departamento de Recursos Naturales de Ohio publicó en su cuenta oficial de Facebook un reto para generar conciencia sobre el cuidado y preservación de las serpientes. Desde el organismo estatal compartieron varias fotos de un pastizal verde con una simple consigna: encontrar la serpiente entre el verde pasto.

Las fotos se viralizaron en las redes sociales porque la serpiente no se puede apreciar a simple vista. Según los datos del Departamento de Recursos Naturales de Ohio fallaron casi el 50 por ciento de las personas que intentaron resolver el reto.

El reto generó terror entre algunos usuarios de las redes sociales porque se dieron cuenta que quizás no iban a poder identificar una serpiente en la vida real.

"Veo con mi ojito algo resbaladizo. Si te cuesta encontrar la culebra en estas imágenes, no te sientas mal", escribieron desde la cuenta oficial del organismo estatal de Estados Unidos. "¡El camuflaje de la serpiente está funcionando! Las serpientes y otras criaturas usan el camuflaje para mezclarse con su entorno para protegerse de los depredadores o darles una ventaja mientras cazan presas", agregaron.

La publicación generó cientos de comentarios. "No puede ser, no la veo. Es broma, seguro no hay nada", "Me siento ciego y encima estoy asustado, ya que si me la cruzo tampoco la voy a ver", escribieron algunos de los usuarios que no pudieron identificar a la serpiente a simple vista en las imágenes.