La plataforma, Disney Plus, cuenta en su contenido con una gran cantidad de clásicos de Marvel, que los fans de hueso colorado conocen bien, mientras que las nuevas generaciones apenas las han ido conociendo.

El fallecido, Stan Lee, tenía varios personajes consentidos, entre ellos, "Spider-Woman" en el álter ego de "Jessica Drew".

Fue en 1979, cuando se estrenó la serie de la "Mujer Araña", que posteriormente llegaría a México por medio de Canal 5. Solo se hizo una temporada con 16 capítulos, en ella figuran villanos como "Kingpin".

Transcurría el año de 1982. Previamente, Marvel ya había estrenado series de Spider-Man (La primera fue en 1967), sin embargo, en esa fecha presentó el proyecto animado El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos.

En esa serie, en donde aparecían invitados especiales como "Thor", "Namor" o "Capitán América"; el arácnido luchaba contra los villanos al lado de "Iceman" y "Estrella de Fuego", este personaje femenino fue creado para la caricatura, pero debido a su impacto se lanzó en cómics también.

En Disney Plus, no se encuentra la caricatura de Spider-Man de 1967 o las de los años siguientes previo a los noventa. La más antigua que tiene es la que se hizo en 1994, misma que produjo Fox Network y que constó de cinco temporadas.

A partir del 94, sí hay más caricaturas de "Peter Parker" como Spider-Man Unlimited (1999), Spider-Man (2003) o Ultimate Spider-Man (2012).

Un caso similar se da con los Cuatro Fantásticos. Su primera caricatura arribó a la televisión en 1967, pero hasta ahora no ha sido estrenada en Disney Plus, únicamente está el proyecto animado que se elaboró en 1995 de "Mujer Invisible", "Antorcha Humana", "Mister Fantástico" y "La Mole".

De 1993 a 1997, la serie de los X-Men causó sensación entre los fans de Marvel durante su paso por la televisión nacional. Tiempo después se transmitió en canales abiertos y de paga.

Dicho proyecto, que Disney retomará justo este año con una nueva temporada próxima a estrenarse, se volvió de culto para muchos fanáticos.

Quienes no conocían a los Hombres X en los cómics, tuvieron el gusto de hacerlo gracias a la caricatura cuyo intro musical se quedó en la memoria de su audiencia.

Posteriormente, Marvel y por ende Stan Lee dieron a conocer en 1998 la serie The Silver Surfer, que ahora los fans pueden disfrutar en Disney Plus. No tuvo el éxito esperado, es por eso que solo hubo una temporada de 13 capítulos.

"Silver Surfer" era originalmente "Norrin Radd", un joven astrónomo del planeta Zenn-la, 100 por ciento pacifista. Él aceptó servir a "Galactus", el devorador de planetas, para evitar que éste se alimentara de su lugar de origen.

Marvel cuenta con más clásicos que hasta ahora no han llegado a Disney Plus como el caso de The Marvel Super Heroes, caricatura de 1966 que presentó a "Capitán América", "Thor", "Iron Man", "Odin", "Loki" y otros personajes.

Las que faltan

Estas series clásicas de Marvel no han llegado a Disney Plus

*Spider-Man (1967).

*Fantastic Four (1967).

*The Marvel Super Heroes (1966).