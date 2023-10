¡De mal gusto! Tunden a exescritor de Saturday Night Live por burlarse de la muerte de Matthew Perry

Kevin Brennan, conocido por haber trabajado como escritor en "Saturday Night Live", hizo un comentario sarcástico acerca de la muerte de Matthew Perry, lo que causó la molestia entre los fanáticos.

Brennan dijo que le había parecido gracioso un titular que daba a conocer el deceso del actor, en el que se indicaba que se había ahogado en un jacuzzi, por lo que aclaró que no había sido el fallecimiento de lo que se burlaba, sino de la poca profundidad que tiene una bañera de hidromasaje para que un accidente así pueda ocurrir.

A poco de que la noticia del deceso del actor de "Friends" fuera anunciada públicamente por "TMZ", Brennan compartió el tuit del sitio de noticias, en el que demostraba que claramente algún aspecto de la situación le causaba risa, pues escribió: "Drowned in a hot tub, hahahaha" (Ahogado en una bañera de hidromasaje, jajajaja).

Este mensaje desconcertó a todos los seguidores del actor que quedaron en estado de shock por la forma tan inesperada en que perdió la vida a los 54 años, por lo que no sólo atacaron a Kevin en esa misma publicación, sino que pusieron en duda que tuviera una verdadera carrera artística, al expresar que había aprovechado la muerte del actor para hacer un mal chiste y convertirse en el centro de atención.

De este modo, Brennan decidió contestarle a uno de los usuarios que le indicaba que la muerte de una persona no era algo gracioso, por lo que él aclaró que no lo que le causaba risa no era la partida de Matthew, sino que el ahogamiento se produjera a una profundidad mínima.

"No me burlé, sólo pensé que era gracioso, pero me encanta cuando mueren los adictos", escribió.

A continuación, un usuario lo interrogó: "¿Por qué es divertido ahogarse en un jacuzzi?" y respondió: "Porque no es muy profundo".

Esta respuesta no sólo no atenuó la indignación de las y los internautas, sino que provocó que más fans del actor fallecido atacaran al escritor de comedia a través de todas sus cuentas en redes sociales, pues aunque en redes como Instagram, el comediante no ha hecho ninguna publicación desde junio del año pasado, no ha sido un impedimento para que las y los fans de Perry visiten su última fotografía para demostrar su descontento a través de comentarios en donde lo atacan y pone en duda su talento.

Entre algunos de los comentarios dirigidos a Brennan, se puede leer algunos como:

"(Hace) cualquier cosa por llamar la atención, aunque sea negativa. Disfruta tus 90 segundos de fama".

"Él (Matthew Perry) es literalmente la única razón por la que alguien está descubriendo quién eres jajaja, así que Matthew se ríe el último".

"Deberías actualizar tu biografía para describirte simplemente como un 'Horrible humano'".

"¡No es nada de qué reírse! Eres asqueroso por pensar lo contrario. Te das cuenta de que la gente puede sufrir un paro cardíaco y morir en cualquier lugar, ¿no?"

"Imagínese tener que escribir algo negativo sobre alguien importante sólo para sentirse relevante".