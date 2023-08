De Canal 5 a YouTube: 'Cositas' no pasa de moda

El nombre de Alma Gómez tal vez no se le venga a la mente de inmediato, pero el de “Cositas”, seguramente, sí.

La adorable maestra que salía en Canal 5 por medio de cápsulas, enseñando manualidades a los niños es conocida por chicos y grandes, pese a que ha puesto algunas pausas en la TV, medio que la trajo de vuelta recientemente gracias a MasterChef Celebrity, de donde salió el pasado domingo.

Tras haber dejado el programa de cocina, “Cositas”, habló con El Siglo de Torreón de este proyecto, pero también agradeció que las personas, sobre todo, “mis niños que crecieron viéndome”, nunca la olvidan.

“Creo que ‘Cositas’ es un personaje que no está actuando, ustedes saben que soy profesora de educación preescolar y siempre me han encantado los niños. Qué fortuna representar este rol que se volvió como la maestra de todos los pequeños de finales de los ochenta. Soy afortunada de haber formado parte de la historia de vida de una gran cantidad de gente”, relató.

Sumamente contenta, Alma recordó su paso por Canal 5, en donde compartía créditos con el “Gato GC” y el fallecido “Tío Gamboín”.

“Grandes personalidades que pude conocer y con las que pude convivir. El ‘gatito GC’ era genial y aprendí bastante del ‘Tío Gamboín’, él fue un gran ejemplo para mí. Siempre lo recuerdo”.

Para “Cositas”, los avances tecnológicos han sido vitales para evolucionar, sin embargo, considera que a los niños se les debe seguir fomentando la imaginación por medio de las manualidades, que ella tanto ha difundido.

“Estoy de acuerdo de que tenemos que adaptarnos. Es importante acercarse a las redes porque es una forma de comunicarse y estar cerca. Al hacer manualidades uno se relaja y se adquieren habilidades motrices. La labor aquí es de los papás. Abrí un canal de Youtube en donde subo tutoriales. Mi idea es que mis niños, que ya son grandes, sean los que me presenten a las nuevas generaciones. Aquí el objetivo es que yo les propongo una actividad, ellos buscan un momento para estar con la familia y de alguna manera seguir esta idea que les presento. Al unirse en familia disfrutan momentos mágicos y los recuerdos se reavivan y se comparten. Estoy fomentando el tiempo en familia”.

GRAN EXPERIENCIA

Por otro lado, “Cositas” expresó que para ella haber estado en MasterChef Celebrity la ha tenido, “muy contenta y más allá, de vivir esta experiencia”.

“Les voy a ser honesta. Pensé que no iba a durar tantos capítulos porque no es lo mismo recortar papel que alistar un platillo. Sin duda, es un reto que disfruté muchísimo”.

Una crema de cilantro, ocasionó que Alma, dejara MasterChef Celebrity, pero aun así, ella se siente una verdadera ganadora. “Hay una controversia en redes porque dicen que cómo es posible que haya subido el platillo de Fabiola Campomanes (Unas lentejas que se le quemaron) y que mi sopa que estaba bien, pues no convenció. Estamos en manos del criterio de los chefs, ellos tienen una gran sensibilidad, cada uno tiene su gusto y su paladar. Sí creí que mi crema de cilantro iba a subir al balcón, pero no fue así”.

Luego de que “Cositas” se fuera de MasterChef Celebrity, varias personas mostraron su enojo en redes, ya que a ella la veían en la final.

“Cada cocinada fue sorprendente. Me gusta cocinar, pero la escuela que tengo es la que me enseñó mi mamá. Cosas como la sopa de fideo, los guisaditos es lo que sabía, entonces ya entrar a MasterChef con una preparación de un nivel gastronómico ya era otra cosa. Desde que entré a este proyecto me sentí ganadora y le agradezco a la gente que me apoyaba en esto”.

Durante la charla, Alma reveló que la presión con la que se hace “La cocina más famosa de México” es complicada.

“Para mí fue difícil por esto del tiempo. A mí me gusta cocinar despacito, oyendo música, y aquí el reto era el tiempo. Andábamos corriendo y luego teníamos que ir al mercado y en tres minutos elegir todo lo que se necesitaba, pero no me quejo porque esta experiencia me la voy a llevar para toda la vida”.

Antes de dar por terminada la charla, Alma confesó cuál es su gallo en esta reciente temporada de MasterChef Celebrity.

“Dentro de los competidores tengo mis consentidos. Le apuesto mucho a Paco Palencia me encanta como cocina. En cuanto a las chicas, podría decir que Mónica Dionne, ella tiene un conocimiento gastronómico impresionante. Ganará el que lo merezca”