David Picasso y Sabelo Ngebinyana frente a frente

Se llevó a cabo la última conferencia previa a la pelea que sostendrán el mexicano Alan David "Rey David" Picasso (24-0-1, 13 KO's) y Sabelo Ngebinyana (15-6-1, 11 KO's) de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Ambos se enfrentarán en un atractivo combate presentado por Golden Boy en asociación con Zanfer, donde estará en juego el título Plata Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés). El combate se llevará a cabo en el Restaurante Arroyo de la Ciudad de México.

Picasso ha subido de rango en los últimos tres años al haber derrotado a fuertes rivales como Víctor Proa, Alexander Mejía, Edixon Pérez, Luis Millán y Kevin Villanueva. Con un poderoso gancho al hígado, una fuerte mano izquierda y un excelente juego de pies, Picasso buscará demostrarle al mundo que está listo para el campeonato mundial.

Por su parte Ngebinyana, es un pugilista zurdo acostumbrado a pelear fuera de casa, con potencia y buen boxeo. En su última pelea empató contra Tony Rashid.

David Picasso

“Me siento bien, me siento fuerte previo al pesaje, espero que haya venido preparado para una guerra. Hice muchos sparrings con guardias zurdos y estoy preparado. Hemos visto varios videos. Todos sabemos que, para vencer a una buena zurda, hay que tener una mejor derecha, por lo que estoy listo y tengo preparadas algunas sorpresas”.

“Esta pelea es un escalón más para mi objetivo que es el título. Primero debemos ganar y después esperar lo que pase con Fulton e Inoue, que termine de manera contundente y así, no retrasen mi posible reto por el cinturón. Estoy listo para ellos o para Luis Nery, cualquiera será una gran prueba”.

Sabelo Ngebinyana

“Él quiere el título, pero primero debe vencerme, pero no sabe que estoy listo para patearle el trasero y propinarle la primera derrota de su carrera. Estoy seguro de que no podrá aguantar mi poder. He caído en varias ocasiones, pero cada derrota me ha enseñado cómo vencer a alguien cómo él y ahora voy a derrotarlo, noquearlo y llevarme el cinturón a casa”.