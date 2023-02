David Faitelson manda mensaje tras regreso de André Marín a la televisión deportiva

El domingo anterior por la noche significó el regreso de André Marín a la televisión, tras haber puesto pausa a su carrera periodística para atender sus graves problemas de salud.

"Yo iba al hospital por tres días. Me iban a revisar una operación en el estómago y algo que me dolía en la espalda y de pronto, en el hospital agarré tres diferentes tipos de virus de neumonía, entre ellos un neumococo", reveló el periodista de Fox Sports en su reaparición en el programa "La Última Palabra".

"Fueron 45 días en terapia intensiva. Yo era de los que no creía en la frase de: 'sin salud no hay nada'. Háganme caso, sin salud no hay nada; gracias a Dios estoy vivo", añadió el exconductor de TV Azteca.

Y ahora que Marín ha vuelto a la pantalla chica, uno de sus colegas y excompañeros en el Ajusco, David Faitelson, le escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter:

"Me da muchísimo gusto ver el regreso de André Marín a la pantalla. Enhorabuena, André: Mostraste tú fortaleza y personalidad. La televisión deportiva mexicana ha recuperado, sin duda, a uno de sus grandes exponentes…".

Marín de inmediato respondió al periodista de ESPN: "Muchas gracias por tus palabras David. Un abrazo fuerte".