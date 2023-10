David Bisbal revela que su padre sufre de Alzheimer: 'ya no me reconoce… me parte el alma'

David Bisbal está por estrenar "Bisbal", un documental que conmemora los 20 años de su carrera, luego de que obtuviera el segundo lugar del reality show de talentos "Operación Triunfo", momento en que su carrera fue en ascenso.

Sin embargo, a lo largo de estos años también ha vivido ratos amargos, como lo fue el diagnostico de su padre, quien padece Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa, en una etapa ya avanzada, pues el cantante español confió que don Pepe ya no lo reconoce, ni a él ni a sus hermanos e incluso a su madre.

El documental del intérprete de "Dígale" se estrenará el próximo martes del 17 de octubre, a través del que Bisbal contará distintos pasajes de su vida que han tenido lugar en las últimas dos décadas, desde que lanzó al estrellato hasta en la actualidad. Una parte importante de los acontecimientos que lo han hecho el hombre que es hoy, tiene que ver con la condición de salud de su padre, el exboxeador Pepe Bisbal, de la que habló por primera vez en marzo de este año.

Pero fue durante la entrevista que Pablo Motos, presentador de "El Hormiguero", le hizo hace una semana donde ahondó por primera vez sobre la dura batalla que la familia Bisbal vive desde que don Pepe dejó de reconocer a sus integrantes, pues confió que, en este momento, su padre ya no lo reconoce.

"No, ya no, pero es que no me reconoce ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano y bueno... a veces tampoco a mi madre, fíjate que siempre está con ella", contó.

Y aunque el cantante de 44 años contó que con el tiempo, ya se han acostumbrado a la condición de su padre, reconoció que hacerse a la idea de don Pepe dejaría de reconocerlos fue muy duro, sobre todo en aquel primer momento en que el pugilista lo desconoció.

"Es duro la primera vez que no te reconoce, decir: 'Oye, ¿quién soy?' y te dice: 'Pues me suenas, pero no sé ubicarte bien', ahí se te parte el alma, es durísimo", dijo visiblemente conmovido.

Sin embargo, el español destacó que, a pesar de que su padre ha olvidado muchas cosas, aún es consiente de la profesión a la que un día entregó su vida, así como también tiene muy presente sus raíces, pues siempre atiende a los comentarios relacionados con el boxeo y con Almería, región en la que nació Bisbal.

"Se acuerda muchísimo y se acuerda perfectamente que almeriense", ahondó. "Es muy fuerte ¿eh? Yo le digo: 'Tenemos aquí al siete veces campeón de España en diferentes categorías... el granadino (relativo de la provincia española Granada)', y él contesta: 'No, almeriense'", ahondó.

El documental es una producción de la plataforma de streaming Movistar+.