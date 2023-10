Danna Paola lanza emotivo mensaje en redes tras cantar Himno Nacional mexicano

Danna Paola, cumplió con uno de los retos más complicados para cualquier cantante mexicano, el de interpretar el Himno Nacional. Esta pieza resulta difícil para varios artistas, pues son muchos los casos de famosas estrellas de la música que se han equivocado en la letra de uno de los símbolos nacionales más importantes. Sin embargo, para Danna, su preparación artística de más de 20 años -prácticamente toda su vida, pues solo tiene 28 años de edad-, la hicieron ser ejemplo de que se puede entonar el símbolo patrio sin problemas.

La exestrella de Élite subió al ring este sábado a cantar el Himno previo a la pelea del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, de la que resultó ganador por decisión unánime ante el estadounidense Jermell Charlo.

Luego de su exitosa interpretación, Danna compartió en redes sociales una serie de fotografías sobre su experiencia en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en donde se le puede ver compartiendo junto a "Canelo" Álvarez, quien le hizo un regalo especial de unos guantes de box hechos de manera exclusiva para la cantante.

Así también muestra imágenes junto a su equipo de estilistas, quienes la ayudaron a verse espectacular para el importante momento de su carrera.

Las fotografías vienen acompañadas de un mensaje escrito por la intérprete de éxitos como Mala Fama y Oye Pablo.

"Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección y jamás pensé que llegaría el momento de entonar el Himno Nacional Mexicano, y llegó el momento", inicia el mensaje de Danna.

"La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mí misma rechazándolo por años, x miedo al que dirán, a equivocarme, nada más de pensarlo, la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago, y me tomo mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto, y fue todo un proceso, de confianza, de seguridad, de preparación… De conexión y fue un acto de amor puro… ¡Y LO HICE!!!!! lo logré, Me siento muy orgullosa de haberlo logrado aún sigo procesando lo impactante que es estar ahí, wowwww ♥️GRACIAS!! ♥️ GRACIAS 'Canelo' por dejarme acompañarte, por tu apoyo, por representar al país junto con todos los que estábamos allí, por dar todo de ti! ¡SE GANÓ CAMPEÓN, GANÓ MÉXICO, GANAMOS!!! ⭐️ Me llevo esta noche como uno de los mejores momentos de mi vida. GRACIAAAAAAAAS VIDA!!", agrega la artista, quien está próxima a irse de gira por Latinoamérica con su XT4S1S Tour.