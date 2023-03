¿Daniela Rodrice canceló su boda?

Daniela Rodrice tenía muy abandonados a sus fans en su canal de YouTube. Sin embargo, ya regresó y decidió revelar la verdad sobre un tema en particular: su boda.

La creadora de contenido había anunciado que se casaría con su novio, a quien sus seguidores conocen como "El Sugar".

Aunque supuestamente decidieron posponer la celebración. Esta teoría surge porque Daniela compartió un video en donde reacciona a un comentario que dice: "Daniela Rodrice ya no se casa".

Además, de que ha hecho comentarios que han despertado dudas de si continúa o no con su pareja.

En TikTok hablaron sobre las causas de la cancelación, varios atribuidos a problemas de pareja.

Finalmente, es Daniela Rodrice quien ha tomado su canal de YouTube para hablar al respecto en un nuevo video.

Con su particular estilo, Daniela dijo toda la verdad:

"Wey, quien les dijo que yo no me iba a casar, yo quisiera saber ese dato duro, por qué de la nada estaba viendo yo mi TikTok, y veía en el buscado: Daniela Rodrice ya no se casa. De repente me llegó el mensaje de: ¿Daniela, ya no te casas?", dijo.

"Me puse a buscar y nadie había sacado el chisme, y de repente la gente dijo, es que Daniela ya no se casa. Sin duda había sospechas desde que empecé a perder el anillo, la gente empezó a decir que esa es una señal".

"La gente cree que el anillo viene pegado al dedo. Sí, me voy a casar".

También habló sobre el matrimonio respondiendo una pregunta de una fan.

La famosa habló sobre como la sociedad coloca el casarse como una meta a cumplir en la vida. "Lo toman por sentado". "O sea que no es opción".

"Yo la neta, no entiendo por qué se nos hace así tan fuerte, pero yo creo que está rara la situación".

"Le dan mucha importancia a la casada, y no creo que sea el punto final de nada, ni es una meta a llegar en nada", añadió.

Daniela incluso bromeó sobre que las personas tomarían sus comentarios como una explicación sobre por qué decidió no casarse.