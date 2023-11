Daniela Porras Izquierdo, actriz de cine, teatro y televisión de origen lagunero

Actriz de cine, teatro y televisión, Daniela Porras Izquierdo es lagunera. Nació en Gómez Palacio y vivió sus primeros 4 años en Ciudad Lerdo y después en Torreón.

Actualmente, radica en la Ciudad de México, donde se dedica a sus pasiones que son las artes escénicas.

En entrevista para Rostros, Daniela nos compartió su historia.

¿Cómo inició tu gusto por las artes escénicas?

Inicié en las artes plásticas a los 9 años. Por muchos años pensé que me iba a dedicar a la pintura, me veía estudiando en Florencia, con mi galería en París. Muchos años eso fue lo que quise, pero después de la pintura me fui al ballet, canto, guitarra, tuve un poco de todo hasta que llegué a la actuación y ahí me quise quedar.

¿En qué has participado?

He participado en tres películas, un mediometraje, 20 cortometrajes y aproximadamente 10 obras de teatro profesionales. Si he hecho tele, pero es en la que menos tengo experiencia. Me he enfocado más al teatro y al cine.

Estuve en un cortometraje bastante festivaliado que se llama Vapor, que recibió mención honorífica de Guerrero, he estado en 10 festivales, también estuve en la adaptación de la obra de teatro Ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht, que se llama Esta puta ópera de a peso, que es con la que estuvimos en el Festival Internacional de Teatro Universitario FITU y nos ganamos becas del Sistema de Teatro de la Ciudad de México. ¿También he estado con pequeñas participaciones en diversas series de televisión, estuve en Rubí, en Dani Who?, que está en Amazon Prime, grabé hace unos días Doctora Lucía para TV Azteca.

¿Dónde estudiaste?

En Casa Azul en Ciudad de México.

¿Tienes proyectos en puerta?

Para el próximo año tengo un cortometraje y una película y a ver qué más va ocurriendo.

¿Cada cuándo visitas a tu familia?

No tanto como a mí me encantaría. Procuro venir de dos a tres veces al año. Este año he tenido la fortuna de venir más seguido.

Durante esta visita a Torreón impartiste una conferencia en un colegio, ¿sobre qué fue?

Yo quería motivar a los chicos a que se animen a estudiar lo que realmente su corazón les dice que es su camino, sin miedo a arriesgarse, de saber que no es sencillo y lo intenten. Les platiqué un poco de cuál ha sido mi camino. Que supieran que van a necesitar mucha pasión y mucha paciencia.