Dani Flow abarrota su presentación en Torreón; ¿quién es y por qué es tan popular?

El ritmo del "reggaetón, champán, -pán-pán-pán, -pán, -pán" sonó anoche en la ciudad de Torreón con uno de los artistas de mayor popularidad actualmente en las plataformas digitales, Dani Flow.

Quién también es conocido como "El Rey del Morbo" debido a lo explícito de sus letras, ha acaparado las redes sociales después de su presentación en un conocido bar del sector centro ubicado frente a la Alameda, ya que el evento reunió a muchos laguneros que abarrotaron el recinto.

De acuerdo a las imágenes que circulan, la gente tuvo incluso que rodear el escenario de Dani Flow por la gran convocatoria que tuvo su show donde "retumbaron" canciones como Las que no tienen papá, Qué rollito primavera, Martillazo, entre otros.

¿Qué se sabe sobre Dani Flow?

El artista originario de Irapuato, Guanajuato, de 27 años de edad, forma parte de la firma discográfica Universal Music.

Recientemente, su presentación en el Coca-Cola Flow Festival causó gran sensación entre los miles de asistentes.

Se sabe que Daniel Balladares, su nombre real, comenzó su carrera en el 2019 haciendo freestyle en batalles amateurs.

Actualmente cuenta con casi dos millones de seguidores en Instagram.

De acuerdo a una pasada publicación del portal digital de la revista TVyNovelas, Dani Flow cobra alrededor de 195 mil pesos por evento privado.

Mantiene una relación poliamorosa

Otro de los aspectos sobre la vida pública de Dani Flow, es la relación poliamorosa que mantiene con su esposa y madre de su hija, Jocelyne Lino, y su novia Valeria Zepeda.

"Llegó un momento en el que ya estoy saliendo mucho de la casa, se queda sola en la casa y me empieza a demostrar inconscientemente que no está cómoda con esa vida. Mi idea era que existiera otra persona para que pudiera cubrirme, y encontramos a esta chava, la seleccioné y dije, 'es buena para nosotros', me basé en confiar que hay gente buena, nos gustamos y nos dimos la oportunidad", contó para el podcast de Gusgri.

'El rey del morbo', Dani Flow, se presentó anoche en la ciudad de Torreón. (FOTO: ESPECIAL)