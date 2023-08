Dan por muerto a Sergio 'El Pájaro' Ortiz, exvocalista de Cuisillos, y termina disculpándose: ¿pura publicidad?

Sergio "El Pájaro" Ortiz, cantante de regional mexicano y exvocalista de Banda Cuisillos fue dado por muerto después de que a través de su cuenta oficial de Facebook se difundiera una imagen de su rostro acompañado con un moño negro; el mensaje que acompañaba dicha imagen no aseguraba que el cantante estaba muerto, sin embargo eso fue lo que se dio a entender, por lo que sus seguidores reaccionaron con tristeza y lamentaron la pérdida.

"Querido público, amigos, medios de comunicación, y gente del gremio musical; agradecemos mucho su apoyo y comprensión en estos momentos. El día de mañana (hoy) se sabrán detalles por este medio. Gracias por su apoyo Atte: Todo el equipo de El Pájaro Ortíz", se lee en el mensaje que se viralizó y el cual resultó ser una estrategia para el lanzamiento de una canción, decisión, que según el vocalista, él no tomó, sino alguien de su equipo que fue despedido tras lo ocurrido.

Ante el alboroto que se dio por la supuesta muerte del cantante Sergio "El Pájaro" Ortiz, el propio cantante apareció en un video en el que explica lo que realmente pasó, confiesa que está muy apenado de que se haya difundido la mentira de su muerte, y explicó que alguien de su equipo le propuso la idea de difundir una foto de su rostro con un moño negro como estrategia de una nueva canción que se iba a lanzar hoy llamada "Mi funeral", la cual aseguró, ya no será lanzada.

En el video de casi cinco minutos, el cantante dice se siente avergonzado de haber preocupado a su familia y a sus fans, y reitera que siempre ha estado en contra del amarillismo y de noticias falsas para llamar la atención del público, pero en esta ocasión, dice, él se fue de viaje y la persona encargada de su cuenta de Facebook decidió lanzar la foto con el moño negro sin su autorización: "A toda mi familia, amigos, gente que me quiere y que me estima, aquí las aclaraciones sobre toda esta situación. De todo corazón les pido una enorme disculpa".

Aunque muchos cibernautas consideraron que Sergio sí estaba al tanto de todo lo que pasó, algunos consideraron que la explicación que dio es verdadera y que no está mintiendo: "Sabemos de tu ética profesional y de lo que te ha costado hacer tu carrera musical, no te digo que no nos preocupamos y fue bastante pero Gracias a Dios que estas bien, échale muchísimas ganas primo, acá en Tlaltenango creemos en ti y te mandamos un fuerte abrazo", se lee en uno de los comentarios del video que suma casi 10 mil reacciones.